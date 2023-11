Club15 schenkt 24.000 euro aan twee goede doelen

Club 15, een gezelschap van vijftien gedreven West-Vlaamse ondernemers, organiseert jaarlijks een aperitiefconcert ten voordele van een specifiek goed doel. Voor het eerst in jaren steunen ze dit jaar twee goede doelen: Linum Foundation en Cindy Verthé die getroffen werd door het noodlot. Samen krijgen ze 24.000 euro.

De naam Club 15 bevat een symbolische verwijzing naar het aantal leden dat de vereniging wil tellen: 15 personen, bij voorkeur uit verschillende beroepssectoren. In een maandelijkse bijeenkomst komen de leden samen, luisteren naar een gastspreker en bespreken er de komende activiteiten.

Linum Foundation

“De organisatie van het aperitiefconcert waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat is een van onze belangrijkste punten”, zegt voorzitter Claude Baert.

“Voor het eerst in jaren steunen we dit jaar niet één goed doel maar twee. Sinds 2015 steunen we Linum Foundation, een organisatie die kinderen met weesziektes helpt: zeldzame ziekten die slechts een beperkt aantal patiënten treffen.

“We mogen niet vergeten dat naast deze schrijnende gevallen er altijd verder lopende hulp is voor de kinderen die we de vorige jaren geholpen hebben. De medische kosten blijven lopen en zijn niet na een jaar afgelopen. Alleen al daarom blijft Club 15 Linum Foundation steunen.” Zij krijgen een schenking van 10.000 euro.

Intensieve behandeling

Het tweede goede doel draait rond Cindy Verthé die getroffen werd door een septische shock waardoor ze verschillende ledematen moest laten amputeren.

“In maart 2022 werd ik naar spoed gebracht met buikpijn die maar niet over ging. Een darmprobleem, gevolgd door een septische shock, heeft geleid tot het afsterven van weefsel op verschillende plaatsen op mijn lichaam”, vertelt Cindy.

Na negen dagen kunstmatige slaap, een pak operaties, een lange tijd op intensieve zorgen en een intensieve behandeling in het brandwondencentrum van UZ Gent, was het verdict zwaar.

Lange weg

“Van mijn handen en voeten konden enkel de linkerhandpalm en een stukje duim worden overgehouden. Ik ben praktisch vanaf nul opnieuw moeten beginnen. Amper 48 kg, weinig tot geen spiermassa meer, niet meer kunnen praten door toedoen van een canule en verminkt van lichaam en geest.”

“Met behulp van mijn partner en de steun van familie en vrienden vond ik de kracht om aan de lange weg te beginnen. Het revalidatiecentrum K7 in UZ Gent bleek hiervoor het meest geschikt. Veel hindernissen zijn reeds overwonnen. Stap voor stap naar een nieuwe toekomst toe.”

Om de daaraan verbonden gigantische kosten voor verzorging en broodnodige aanpassingen thuis te dragen, schenkt Club 15 haar 14.000 euro.