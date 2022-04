Club Roeselare speelt tegen ‘Oud-Internationals’ voor vzw Onze Kinderen

Op zondag 15 mei organiseren Vanraes for kids en Club Roeselare een benefietwedstrijd ten voordele van vzw Onze Kinderen. In deze wedstrijd neemt het eerste elftal van Club Roeselare het in het eigen Rodenbachstadion op tegen een selectie van oud-internationals. Deze benefietwedstrijd kadert in de actie Stappen voor een Toekomst.

‘Stappen voor een Toekomst’ is een heus project waarbij Philippe Malysse, Jozef Verbrugghe en Jessica Bolle, samen met alle aanwezigen, vzw Onze Kinderen wil steunen. “Enkele jaren geleden ben ik met Jozef van Deerlijk naar Santiago de Compostella gefietst voor het goede doel”, opent Philippe Malysse. “Dit was een tocht van 1.900 km en bracht zo’n 35.000 euro op voor vzw Onze Kinderen.”

“Voor dit jaar zijn we een nieuwe uitdaging aangegaan. Dit keer gaan we te voet van Saint-Jean-Pied-de-Port, een pelgrimsoord in het uiterste zuiden van Frankrijk, naar Midões in Portugal. De opbrengst is terug voor Onze Kinderen. Om het te schenken bedrag nog mooier te maken, hebben we al een comedy avond achter de rug met Joost Van Hyfte en nu is er dus de benefietwedstrijd van Club Roeselare tegen de ‘Oud-Internationals’.”

Heel wat grote namen

Het zullen wellicht drukke tijden worden voor de spelersgroep van afscheidnemend coach Francky Mestdagh, want naast de bekerfinale op 7 mei tegen Wevelgem City speelt men straks normaliter ook nog de eindronde met als inzet de promotie naar eerste provinciale. “In dat geval zal het wat schuiven worden met onze kalender, maar 15 mei gaat zeker door tegen de gewezen Rode Duivels”, bevestigt voorzitter Wim Dejonckheere.

De invulling van de ploeg van Oud-Internationals deed KVO-trainer en tevens Club’s peter Yves Vanderhaeghe, die zelf nog eens de voetbalschoenen aantrekt. “Verder mag je ook Bart Goor, Thomas Buffel, Peter Van Der Heyden, Lorenzo Staelens, Olivier Deschacht en Danny Boffin nu al verwachten. De komende dagen laten we ook de overige namen los op de sociale media van Club Roeselare”, aldus Yves.

Programma

“Om 11.30 uur start al een vipmaaltijd op het Rodenbachstadion”, licht Club’s voorzitter Wim Dejonckheere het programma toe. “Inschrijven hiervoor kan via event@clubroeselare.be of 0476 99 35 71 (Johan De Prêtre). Vanaf 13 uur gaan de deuren open voor het grote publiek, twee uur later start dan de eigenlijke benefietwedstrijd. Na afloop is er nog animatie voorzien door Dansschool Dançar én een meet & greet met Nico & Manon, bekend van het VTM-programma Come Dance With Me.” (SBR)

Tickets voor de benefietwedstrijd zijn te krijgen in voorverkoop aan 13 euro via www.wicket.be/clubroeselare, in de kantine van of bij de bestuursleden van Club Roeselare of bij Philippe Malysse, Jozef Verbrugghe en Jessica Bolle van Stappen voor een Toekomst. Aan de deur betaal je 15 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen in voorverkoop 3 euro, aan de deur 5 euro. Elke honderdste ticketkoper maakt trouwens kans op de wedstrijdbal die door alle spelers gesigneerd wordt.