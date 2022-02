Club Brugge schenkt ‘minipitch’ aan buurtpark Knapen

Club Brugge heeft een voetbalterreintje ter waarde van 100.000 euro geschonken aan de Stad Brugge.

Samen met het Brugse stadsbestuur ging Club Brugge op zoek naar een ideale locatie. Het schepencollege heeft nu gekozen voor de site Knapen in Zeebrugge omdat ze die meer wil gebruiken de komende zomer. Met de ‘minipitch’ hopen ze nog meer jongeren aan te trekken.

Deze zomer al klaar

“We zijn bijzonder blij met de unieke locatie. Zelf ging ik er langs voor een bezoek en stond versteld van de grootte van het terrein”, zegt Peter Gheysen van Club Brugge Foundation. “Er kan veel mee gedaan worden. We zijn blij dat wij met Club Brugge ons steentje kunnen bijdragen. Aanvankelijk wilden wij de minipitch plannen onder de overkapping, maar door een put is dat niet mogelijk. In elk geval gaan wij in zee met een bedrijf dat al meer dan 200 minipitchterreinen aangelegd heeft en het is de bedoeling dat het nog voor de zomer in gebruik kan genomen worden.”

“Met onze Club Brugge Foundation bestaan wij dit jaar vijftien jaar en plannen we heel wat. Op 26 maart is er onze Stadion Run waarbij er gelopen wordt door de kleedkamers, spelerstunnel en dit jaar zelfs door onze spelersbus. Het is een belevingsloop en de inschrijvingen lopen al vlot binnen”, vertelt Peter Gheysen.

(SR)