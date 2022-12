Club Brugge Foundation draagt haar steentje bij in de strijd tegen kansarmoede

In volle kerstperiode probeert de Club Brugge Foundation haar steentje bij te dragen in de strijd tegen kansarmoede. Onder het motto ‘Christmas for all’ wordt er speelgoed ingezameld en een kerstmarkt georganiseerd. Bovendien mogen 60 kansarmen de bekerwedstrijd tussen Club Brugge en Sint-Truiden gratis bijwonen.

Niet alleen bij ‘De Warmste Week’ is kansarmoede het thema, ook de Club Brugge Foundation zet haar schouders onder het project. “Bij kinderen in Brugge is de kansarmoede gestegen naar één op de zeven kinderen”, aldus coördinator Peter Gheysen.

“We krijgen steeds vaker signalen dat kansarmoede ook in onze eigen streek aan het stijgen is. De huidige energiecrisis maakt het allemaal nog erger.”

Kerstmarkt tijdens komende matchen

De Club Brugge Foundation organiseert daarom tal van initiatieven. In de City Shop van Club Brugge staat er een wensboom waarbij klanten speelgoed kunnen aanschaffen voor kansarme kinderen. Er wordt ook speelgoed ingezameld, dit kan afgeleverd worden aan de Clubshop aan het Jan Breydel-stadion tijdens de match Club Brugge – Sint-Truiden op woensdag 21 december of op tweede kerstdag tijdens de match Club Brugge – OH Leuven.

Tijdens de beide thuiswedstrijden staat er ook een kerstmarkt waarbij alle opbrengsten integraal gebruikt worden voor kansarme Bruggelingen.

Tot slot krijgen 60 kansarmen een heuse voetbalbelevenis. Ze mogen de partij tegen Sint-Truiden gratis bijwonen en krijgen ook iets aangeboden om te eten en te drinken. (JT)