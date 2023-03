Clown Rocky blaast 70 kaarsjes uit en staat 55 jaar op het podium: “Het is hier zo proper in De Haan, écht waar!”

Op dinsdag 7 maart viert Clown Rocky zijn 70ste verjaardag. Dit jaar staat Eddy Heyrman ook al 55 jaar op het podium. Het begon als animator Eddy, waarna Clown Rocky een begrip werd. Ook nu nog staat Clown Rocky talrijke keren per maand op een podium in heel Vlaanderen. Sinds drie jaar wonen Eddy en zijn rechterhand in een appartement in De Haan. “We hebben dit appartement al 23 jaar, maar pas drie jaar geleden verhuisden we definitief van Zwijndrecht naar deze prachtige badstad”, zegt Eddy.

Clown Rocky is al méér dan 30 jaar te gast aan de Belgische kust: Corsendonk Duinse Polders in Blankenberge, New Camping Ideal in De Haan, Vayamundo in Oostende en de Floreal in Blankenberge, maar evengoed op de dijk in Oostduinkerke, Sint-Idesbald, Koksijde, Knokke-Heist…

Mooiste badstad aan de kust

De Haan leerden Eddy Heyrman en zijn rechterhand Patrick Goossens kennen door het toenmalige Sparrenduin. Zo’n 23 jaar geleden kochten ze daar zelfs een appartement aan, maar pas drie jaar geleden verlieten ze Zwijndrecht en kwamen ze zich definitief settelen in deze badstad.

“Vakkennis is méér dan een laagje schmink”

“De Haan is de mooiste badstad aan de kust, met heel vriendelijke mensen. Vroeger in Zwijndrecht spraken de mensen maar weinig tegen elkaar, hier zwaaien zelfs de handelaars. Leven in De Haan is anders qua seizoen. In de winter kan je hier naakt over straat lopen, terwijl De Haan in de zomer te klein is voor het massatoerisme”, zegt Eddy. “De handelaars moeten hier ook wel de winter kunnen overbruggen. Knokke, Blankenberge, Oostende, De Panne… die hebben één voordeel en dat is dat ze een station hebben. Er komt meer volk met de trein naar die badplaatsen, ook tijdens de winter. In De Haan zijn er minder winkels, maar hier worden wel de riolen uitgekuist, worden de verkeersborden afgewassen en komt iedere dag de straatveger langs. Het is hier zo proper, echt waar.”

Strand, duinen, bos…

Clown Rocky woont niet met zicht op zee. “We wonen op de rand van een villawijk, op een straat in L-vorm en we kijken uit recht op een bos. Dat is iets wat De Haan heeft: strand, duinen, bos, landbouw, Polders… De Haan heeft werkelijk àlles. Steken we de straat over, dan zitten we in het bos. Wandelen we tien minuten, dan staan we op de dijk of in de Polders.”

Voor Eddy begon het als vijftienjarige in de turnkring met een bonte avond met sketchen. “Ik was een grote fan van Gaston Berghmans en in die tijd was mijn groot voorbeeld acteur Gust Lancier. Tijdens de Aardbeifeesten in Melsele begon mijn interesse voor animator. Ik toerde zeven jaar met La Esterella, ging mee met Ivonne Verbeeck en Paul Severs… Bij Thienpondt Theater kreeg ik mijn eerste contract voor een kinderprogramma met poppenkast. Ik was ook vier jaar actief in de Olmense Zoo. Wat een zalige tijd. Och, ik maakte nog zoveel mee: van de lingerieshows tot een eigen familieshow aan de kust.”

Een foto van zo’n 30 jaar geleden. © EH

“Vanaf 1988 werkte ik als zelfstandige. Clown Rocky bouwde ik langzaam uit. We zijn nu 2023 en nog altijd bestaat Clown Rocky, terwijl ik als animator 55 jaar op het podium sta. Weet je wat: vakkennis is méér dan een laagje schmink. Je hebt veel mensen die geschminkt op een podium staan, maar je moet uw publiek kunnen animeren en bezig houden. We hoorden ooit in een school dat de kindjes na één kwartier al rondliepen, maar wanneer je als clown één uur kinderen kan bezielen dan is dat zalig en ben je goed bezig. Hoelang ik dat nog zal doen? Zolang ik gezond blijf, het graag doe én aanvragen krijg…”

info@ehsproducties.be