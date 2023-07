Closet Sale pop-up terug in Ring Kortrijk

In de pop-upwinkel Closet Sale in Ring Kortrijk kan je binnenkort voor de tweede keer kleding en accessoires een nieuw leven geven. Closet Sale is een hartverwarmend initiatief van het winkelcentrum om geld in te zamelen voor het goede doel: Kom op Tegen Kanker. “Ookinfluencer Josephine-Charlotte Lecluyse komt bijzondere kledingstukken voor kleine prijsjes verkopen.”

Closet Sale is aan zijn tweede editie toe. “In 2021 hebben we dit al eens georganiseerd in september en oktober. We kregen steeds weer de vraag om dat nogmaals te doen. Gezien de eerste editie een succes was, breien we er nu een vervolg aan”, zegt Babette Schotte, marketingcoördinator Ring Kortrijk.

Kom op tegen Kanker

De pop-upwinkel is uitsluitend bedoeld voor particulieren die tweedehands kleding willen verkopen. Je kan alleen deelnemen of samen met vriend(inn)en, voor één dag of meerdere dagen. “We gaan voor duurzaamheid en het ondersteunen van een goed doel. De deelnemers betalen 25 euro per dag. De opbrengst van de huur gaat integraal naar Kom op Tegen Kanker. Hiermee helpen we mee kanker te vermijden, bestrijden en verzachten. Zo krijgen kankerpatiënten en hun naasten de zorg die ze verdienen”, vertelt Babette. Je kan deelnemen tijdens de maand augustus en op 1 en 2 september. Closet Sale is te vinden op de eerste verdieping van het winkelcentrum bij ingang 3.

Influencer

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus verkoopt de Kuurnse influencer Josephine-Charlotte Lecluyse bijzondere kledingstukken voor kleine prijzen tijdens Closet Sale. Josephine-Charlotte was vragende partij om deel te nemen aan dit nobel initiatief.

“Als de actie een succes is en de vraag groter dan onze aangeboden periode, kunnen we die ook nog verlengen. De inschrijvingen lopen alvast vlotjes binnen”, besluit de coördinator van Ring Kortrijk. (CH)