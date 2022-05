Claude vindt mede-communicanten terug na oproep in onze krant

Claude Van Gierdeghom (66) slaagde erin om een 15-tal mensen waarmee hij in 1964 zijn eerste communie deed in de Sint-Jozefkerk, terug samen te brengen. “We zongen tijdens de mis zelfs net hetzelfde liedje als 58 jaar geleden”, lacht Claude.

De oproep die Claude Van Gierdeghom uit de Brugse wijk Sint-Jozef vorig jaar in februari in onze krant deed (zie inzet), viel duidelijk niet in dovemansoren. Claude liet toen verstaan zoveel mogelijk mensen waarmee hij in 1964 samen zijn eerste communie deed, terug te willen samen brengen voor een viering in dezelfde kerk én voor een blij weerzien op een receptie nadien.

Op zondag 24 april was het eindelijk zover. Claude die in zijn beroepsloopbaan als magazijnier, onderhoudsman en chauffeur werkte – blikt tevreden terug op de opmerkelijke dag.

“Ik deed indertijd mijn communie met een 70-tal personen en na wat zoekwerk wist ik dat er daarvan zeker nog zo’n 55-tal in leven waren. Door mijn oproepen – via Facebook en ook door jullie artikel – kreeg ik bevestiging van 24 mensen dat ze zouden aanwezig zijn. Maar jammer genoeg haakten er een aantal af door een coronabesmetting”, vertelt Claude.

Mooie viering

“Uiteindelijk waren we met zo’n 15 mensen aanwezig. Priester Carmino Bohez zorgde voor een heel mooie viering. Zo projecteerde hij de tekst van het liedje dat we als communicanten al in 1964 moesten zingen op groot scherm zodat we het allemaal konden meezingen. De ‘meisjes’, intussen dames geworden, staken een kaars aan bij de beeltenis van Maria terwijl de ‘jongens’ een kaars brandden bij die van Sint-Jozef.”

Het gezelschap trok na de misviering nog naar het kleuterschooltje in de Ronsaardbekestraat waar ze destijds samen in de klas zaten. De lagere jongenschool waar de jongens schoolliepen, bestaat niet meer maar de groep ging wel nog een kijkje nemen bij het woonproject dat nu op die site werd opgetrokken.

“De receptie vond plaats in de gelagzaal van brouwerij Fort Lapin. Een heel gezellige bijeenkomst waarbij iedereen zich afzonderlijk voorstelde. Het hoogst behaalde diploma was dat van burgerlijk ingenieur en er zat ook een kapitein ter zee tussen”, lacht Claude. En het verhaal stopt hier niet: we hebben afgesproken om komende zomer allemaal samen naar de Gentse Feesten te gaan!” (PDV)