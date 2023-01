Claude van Den Arend tot ridder geslagen

De Ridderorde van ’t Manneke uit de Mane is een Roeselaarse ridder rijker. Claude Vanbesien, waard van Den Arend op het Polenplein, werd dinsdag tot ridder geslagen met de traditionele koteroare. “Hier ben ik vreselijk trots op”, glunderde Claude achteraf.

Het berek van de Ridderorde ’t Manneke uit de Mane, zeg maar het bestuur in proper Nederlands, verzamelt geregeld in het bovenzaaltje van café Den Arend op het Polenplein. Dinsdag waren ook de maandschrijvers van ’t Almanakske van de partij voor de nieuwjaarsdrink van de vereniging. Naast de uitgave van de kalender met leuke weetjes en mopjes slaat de voorzitter ook elk jaar enkele bekende West-Vlamingen tot ridder of jonkvrouw. Dat gebeurt traditioneel op de lente- of herfstzitting in Diksmuide maar uitzonderlijk werd er dit jaar op de nieuwjaarsdrink ook een nieuwe ridder aan het lijstje toegevoegd.

“Dat gebeurt niet vaak”, vertelt secretaris Wilfried Devoldere. “De vorige keer dat dit buiten een echte ridderzitting gebeurde was in 2016 en de eerste maal was het Stijn Streuvels die in zijn eigen huis tot ridder werd geslagen. Claude komt dus in goed gezelschap”

Ridder of jonkvrouw kan je worden als het berek vindt dat je iets belangrijks hebt betekend voor de West-Vlaamse zaak. De traditie gaat terug tot op het einde van de 19de eeuw toen in 1881 een eerste almanak of kalender verscheen. In 1965 werd het ridderen een stevige jaarlijkse gebeurtenis. Eerder werden zo al Yves Leterme, Geert Bourgeois of Dominique Persoone ridder alsook burgemeester Kris Declercq. Vorig jaar waren onder andere Zevende Dag-gezicht Lieven Verstraete, Lieven Boeve en Rudi Ghequire van brouwerij Rodenbach de gelukkige nieuwe ridders.

“Onze vereniging heeft een speciale band met Claude Vanbesien. We vergaderen hier regelmatig en zijn altijd heel erg welkom. Hij is weliswaar afkomstig van Torhout maar hij werd in 1965 in Roeselare geboren. Zijn voorouders, we konden grasduinen tot in de jaren 1700, woonden op de Nieuwmarkt. Vandaar allicht zijn gevoel voor commerce.”

Koteroare

Claude Vanbesien is in 1989 na heel wat omzwervingen in andere horecazaken op het Polenplein terechtgekomen. Sindsdien is hij er de bekende waard van Den Arend en ook al tien jaar voorzitter van Horeca Roeselare. Verschillende lokale verenigingen zijn vaak te gast in de vergaderruimte boven de herberg.

Claude Vanbesien werd dinsdag boven zijn eigen gelagzaal tot ridder geslagen. Dat gebeurt traditioneel met het Indisch Zweird of met de West-Vlaamse koteroare. De nieuwe ridder mag zelf het wapen kiezen. Claude ging voor de koteroare en kreeg dan ook de oorkonde en het Groot-Lint van de Orde van ’t Manneke uit de Mane.

“Je zou het niet verwachten van een cafébaas maar ik ben niet gewend om te speechen”, lacht Claude Vanbesien. “Maar dit is voor mij een grote eer. Ik heb respect voor het vele werk dat de verenigingen en vooral ’t Manneke uit de Mane hebben verricht. Nu ik ridder ben, ga ik nog meer mijn best doen. Iedereen weet al dat ik de beste Rodenbach van West-Vlaanderen schenk. In Den Arend wordt nu al het meest Rodenbach getapt van alle cafés in Oost- en West-Vlaanderen samen.” (BCR)