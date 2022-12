Clarebout-Christmasrun trekt opnieuw door Poperingse straten: “Opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker”

De Clarebout-Christmasrun trekt op zondag 18 december opnieuw door de Poperingse straten ten voordele van Kom op tegen Kanker. De Poperingse Kom Op Trappers zijn een groep Poperingse fietsers die voor de tiende keer voor de 1.000 km willen gaan en dat doen ze opnieuw met twee teams. Mathieu Maes, Bart Coutigny, Luc Van Asch, Dirk Lambrecht en Wim Dumelie gaan er met volle goesting voor. “Als actie om de 11.000 euro startgeld bijeen te zamelen, organiseren we de Clarebout Christmasrun.”

De opbrengst van Clarebout Christmasrun gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. De run is een organisatie van de Poperingse Kom Op Trappers, bestaande uit Dirk Lambrecht, Mathieu Maes, Bart Coutigny, Luc Van Asch en Wim Dumelie. “Sinds 2012 nemen we deel aan de 1.000 km tegen Kanker, om de nodige fondsen hiervoor samen te krijgen organiseren we de Clarebout-Christmasrun”, legt Mathieu Maes uit. “Al enkele jaren nemen we ondertussen deel met twee teams aan de 1.000 km. Dit wil zeggen dat we 11.000 euro moeten bijeen krijgen. Dankzij enkele goede en trouwe sponsors die de kosten dragen en de vele deelnemers lukt dit ons. Onze eerste deelname was eigenlijk heel toevallig. Toen fietsten we voor een bestaand team dat enkele plaatsen vrij had. Zo hadden we wel de microbe te pakken om met een eigen team van start te gaan.”

Onderzoek

“De keuze om geld in zamelen voor Kom op tegen Kanker was vlug gemaakt, aangezien er nog heel veel werk en geld nodig is naar onderzoek tegen deze vreselijke ziekte. Een ziekte waar iedereen mee geconfronteerd wordt. Iedereen heeft wel iemand in zijn familie- of vriendenkring die strijdt tegen kanker”, zegt Mathieu.

In 2019 namen maar liefst 1.270 lopers deel aan de Clarebout Christmasrun. Dat was toen een record. De organisatie kon, na de editie van de Clarebout Christmasrun in 2019, al 68.500 euro schenken aan Kom op tegen Kanker. “We hopen dat we na twee coronajaren terug kunnen aanknopen met het mooie succes van voorheen.”

Lopen of wandelen

Op de Clarebout-Christmasrun is er keuze tussen 4 kilometer en 8 kilometer. “De run is best toegankelijk voor iedereen. De afstanden kunnen gelopen worden. Voor wie het lopen niet zo ziet zitten, kan het parcours ook afgewandeld worden.” De 4 km run start om 18 uur met onmiddellijk aansluitend de groep wandelaars. De 8 km run start om 19 uur.”

Vooraf inschrijven voor de loopwedstrijd kost 8,50 euro en de dag zelf 11 euro. “Daginschrijvingen kan vanaf 15 uur in JC De Kouter langs de Komstraat. Inschrijven voor de wandeling kan enkel de dag zelf op de Grote Markt en kost 5 euro. Mensen die ons project willen steunen, kunnen dit ook doen met een gift per overschrijving op het rekeningnummer van Kom op tegen kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding ‘gift team 170042780’. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.” Vooraf inschrijven kan via www.christmasrun-poperinge.be.