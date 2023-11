Clarebout Christmasrun trekt dit jaar niet door Poperingse centrumstraten

De Poperingse winterperiode zal er dit jaar anders uitzien. Dit jaar organiseren de Poperingse KomOpTrappers namelijk geen Clarebout Christmasrun.

De Poperingse Kom Op Trappers zijn een groep Poperingse fietsers die vorig jaar voor de tiende keer voor de 1.000 km gingen. Als actie om het startgeld – 11.000 euro – bijeen te zamelen, organiseren ze de Clarebout Christmasrun. De opbrengst van Clarebout Christmasrun gaat integraal naar Kom Op tegen Kanker.

“De Poperingse KomOp Trappers – ontstaan in 2012 – zijn Bart Coutigny, Luc van Ash, Dirk Lambrecht , Wim Dumelie en mezelf. Doel is om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker”, zegt Mathieu Maes. “Wat ons in al die jaren vrij goed gelukt is, met ruim 90.000 euro – een bedrag waar we terecht trots op mogen zijn. De eerste jaren hadden we ons gezond ontbijt, wat op veel bijval kon rekenen. In 2015 hadden we dan onze eerste Clarebout-Christmasrun, wat meteen een schot in de roos was met ruim 700 deelnemers. De jaren daarna groeiden we verder tot 1.250 lopers.”

Ijzeleditie

“De twee coronajaren en vooral de ‘ijzeleditie’ van vorig jaar hebben ons geen goed gedaan”, zegt Mathieu. Zo’n 725 deelnemers trokken vorig jaar door de Poperingse straten ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. De 8 kilometer werd toen volledig afgelast door de spekgladde wegen. Het provinciaal rampenplan werd toen afgekondigd. Voor de 4 kilometer was het de bedoeling dat er werd gewandeld.

“De gladde editie, samen met het feit dat het heel moeilijk geworden is om een evenement te organiseren in het centrum van Poperinge, heeft ons doen beslissen dat er dit jaar geen Christmasrun is. Helaas.. Maar we blijven hoopvol en wie weet valt er in de toekomst wel iets anders uit de bus. Ik wil iedereen bedanken die aan ons succes hebben meegewerkt, deelnemers, vrijwilligers, sponsors…”, zegt Mathieu.

Steun

“Deelname aan Kom op tegen Kanker sluiten we nog niet uit, maar dan gaan we wel iets anders moeten organiseren. De 5.500 euro startgeld hebben we momenteel niet. Het zou wel heel jammer zijn voor Kom op tegen Kanker… Mensen die hun steentje nog willen bijdragen aan de strijd tegen kanker, kunnen dit nog doen door een gift te storten bij Kom op tegen Kanker op rekeningnummer BE14 7331 9999 9983 met vermelding “team 170 042 780 GIFT’, giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar.”