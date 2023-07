Clara Inghelbrecht mag 101 kaarsjes uitblazen

Clara Inghelbrecht zag het levenslicht op 15 juli 1922 in Eernegem. Ze groeide op in een gezin met acht broers en zussen. Clara leerde haar toekomstige echtgenoot Arseen kennen in Aartrijke, nadat ze met haar ouders van de Boskapel naar Aartrijke verhuisden.

Clara en Arseen huwden op 1 mei 1948. “Die eerste mei was een bijzondere dag: ’s morgens regende het, tijdens en na de mis sneeuwde en hagelde het en in de late namiddag scheen de zon. De zon die zij meenamen op huwelijksreis naar Brussel”, begint burgemeester Annick Vermeulen. Het echtpaar kreeg vier kinderen Achiel, André, Eric en Marie-Claire, zes kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen.

Clara en Arseen hebben altijd in de Aartrijksestraat 110 in Aartrijke gewoond. Ze baatten er een mooie, familiale hoeve uit. Clara nam de verzorging van de varkens en de biggetjes op zich. Ze deed ook alle papierwerk.

Daguitstap op 1 mei

Hun huwelijksdatum, 1 mei, bleef voor Clara en Arseen altijd een fijne dag. “Op die dag gingen ze jaarlijks op daguitstap met een autocar. Hun reizen naar Frankrijk waren voor Clara en Arseen ook een beetje als een studiereis. Ze leerden hoe er daar geboerd werd en hoe de vooruitgang er was op agrarisch gebied”, vervolgt de burgemeester.

Arseen overleed op 6 december 2012, hij was toen 88 jaar. Familie en vrienden werden vanaf dan nog belangrijker voor Clara. Lege momenten zijn er niet in haar leven. Een rustig moment wordt opgevuld met sudoku’s. Clara is ook nog altijd actief lid van Ferm, Okra, Neos en nog enkele andere verenigingen. (BC)