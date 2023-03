Clara Defraeye viert haar 101ste verjaardag

Clara Defraeye, geboren in Moere (Gistel), vierde op zondag 26 februari haar 101ste verjaardag in haar eigen woning in de Leeuwerikstraat. Ze woont daar al sinds 1963, nu wel met hulp van familiezorg en thuisverpleging. Schepen Mieke Vanbrussel kwam haar namens de stad en het koningshuis feliciteren.

Clara is een kwieke 101-jarige, ze praat honderduit en is nog bijzonder alert, ondanks een val in haar tuin op zondag 6 november van vorig jaar. Gelukkig kon een buurman haar hulpgeroep horen. Ze kreeg een nieuwe heup, verbleef drie weken in ‘t ziekenhuis en na zes weken revalidatie was ze opnieuw thuis.

Haar man Maurits was boekhouder bij de firma l’Avenir, fabrikant van wasmachines, hij overleed in maart 2010. Clara was haar hele leven een zorgzame en toegewijde huisvrouw. Het echtpaar bleef kinderloos.

Naast externe hulp krijgt Clara veel bezoek van onder andere haar nicht Nicole Defraeye en van Gisele Huyghe uit Oostnieuwkerke, die reeds 60 jaar haar beste vriendin is. Haar grote hobby’s waren koken en het verzorgen van haar bloemen in eigen tuin. “Het geheim recept voor voor zo’n mooi en lang leven is steeds gezond eten en nu en dan een pintje bier”, bevestigt de 101-jarige Clara met de glimlach.

(AD/foto SB)