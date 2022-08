Claire Mulier stapt op als voorzitter minaraad: “Gebrek aan verfrissende ideeën”

Na 25 jaar bestuurslid, waarvan 20 jaar als voorzitter van de plaatselijke minaraad, houdt Claire Mulier (66) het voorzitterschap voor bekeken door een gebrek aan verfrissende ideeën. Ze blijft wel lid, maar neemt geen bestuursfunctie meer op. “Ik blijf me ook engageren voor de grote jaarlijkse zwerfvuilactie, de compostacties op school en mijn activiteiten in het kader van Stadslandschap West-Vlaanderen.”

Claire Mulier is wellicht de vrouw die zich het hardst inzet voor een proper milieu. Heel recent nog werd zij door de gemeente officieel bedankt voor 25 jaar inzet bij de minaraad. Haast dagelijks is deze 66-jarige huisvrouw op pad voor het milieu. Bij Claire blijft het niet bij woorden, zij spreekt met daden. Zo trekt zij geregeld van school tot school om de kinderen te leren composteren. “Ik leer de kinderen niet alleen composteren, maar ga geregeld langs op school om te kijken of de geplaatste compostvaten werken. Wij zijn er ook in geslaagd om de twee Oostrozebeekse scholen in te schakelen in het zwerfvuilplan. Drie keer per jaar trekken de leerlingen van de Ginsteschool en van het centrum de straat op voor een zwerfvuilactie. Samen met een tweetal leden van de minaraad ga ik met de kinderen mee om hen te begeleiden.”

Groene vingers

“Daarnaast ben ik ook medewerker van Stadslandschap West-Vlaanderen, waarbij we kinderen inwijden in de geheimen van de natuur. Ik heb steeds bijzonder graag in de tuin gewerkt en die interesse voor de natuur probeer ik nu aan hen over te dragen. Zo leer ik hen een insectenhotel maken om in de tuin te plaatsen. Ik heb nu eenmaal groene vingers en daar probeer ik ook naar te leven. Naast mijn inzet voor zwerfvuilacties en composteren ben ik ook al 25 jaar compostmeester. Op zaterdag ben ik steeds te vinden op het containerpark, waar we als compostmeesters beschikken over een demoruimte. We kweken er groenten, houden scharelkippen en geven de bezoekers die langskomen tips om iets te gaan doen in de tuin.”

Ik blijf me honderd procent inzetten voor de zwerfvuilacties

Milieuraad

“Ik heb twintig jaar geleden het voorzitterschap van de minaraad overgenomen van Monique Vanacker. In die twintig jaar hebben we enkele mooie dingen gerealiseerd waar ik echt fier op ben. Eén van die projecten was het project Trage Wegen. Dat project is nu helemaal rond en in kaart gebracht. Het is nog niet helemaal gerealiseerd, maar naargelang het budget, wordt er een weg of wegel aangepakt. We zijn erin geslaagd om voor dit project de boeren in te schakelen. Zij hebben meegeholpen om al die wegen in kaart te brengen. Per jaar is er voor dit project een budget van 5.000 euro. In totaal zijn er 57 wegen die in aanmerking komen. Jammer genoeg zijn er sindsdien geen nieuwe projecten meer bijgekomen. Het uitblijven van verfrissende ideeën heeft mij ertoe aangezet om het voorzitterschap op te geven. In september zal een nieuwe voorzitter gekozen worden. Ik blijf echter op post als compostmeester en zal me voor 100 procent inzetten voor de zwerfvuilacties. Ik blijf ook aan de slag als natuurverkenner om op die manier bij kinderen aan natuureducatie te doen.”

Algemeen belang

“Als voorzitter van de minaraad heb ik nooit een punt op de agenda gezet uit eigen profijt, maar steeds voor het algemeen belang. Misschien is het dan ook beter dat ik nu een stap opzij zet in de hoop dat iemand de fakkel overneemt en voor de dag komt met enkele verfrissende ideeën die ook realiseerbaar zijn”, besloot een lichtjes ontgoochelde, uittredende minaraadvoorzitter. (CLY)