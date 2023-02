Claire Lansenebre uit Zeebrugge wordt eerste eredame, Miss Talent én Miss Charity in finale van Miss België 2023

De 21-jarige Emilie Vansteenkiste uit Elewijt is in het Proximus Theater in De Panne verkozen tot Miss België 2023. Claire Lansenebre uit Zeebrugge, een van de drie West-Vlaamse finalisten, eindigt als eerste eredame. De finaleshow startte met ruim een uur vertraging nadat de politie een mogelijke aanslag kon verijdelen.

Emilie Vansteenkiste is de opvolger van Chayenne Van Aarle, die deze week zwaargewond raakte bij een verkeersongeval. Darline Devos van het Nationaal Comité maakte de winnares zaterdagavond bekend tijdens een galashow in het Proximus Theater in De Panne.

De West-Vlaamse Claire Lansenebre uit Zeebrugge werd eerste eredame. Victoria Kembukuswa uit Waterloo mocht de titel van tweede eredame in ontvangst nemen. Derde eredame was Cécile Deltour uit Dison. De Limburgse Haifa Salem Ali werd vierde eredame. Léna Forseille werd vijfde eredame.

Claire Lansenebre werd verkozen tot ‘Miss Talent’ en ‘Miss Charity’. © Belga

Naast het opperste kroontje werden zaterdag een aantal neventitels verdeeld tijdens de galashow van Miss België. Die zijn verdeeld tijdens de eerste afvallingsronde. Daarbij vielen al tien kandidates af. Claire Lansenebre werd Miss Talent en kreeg ook de titel van Miss Charity. Tot haar zeventiende woonde ze nog op de Filipijnen, nu voelt Claire Lansenebre zich volbloed Belg én West-Vlaming. “Een goeie miss verder kijkt dan het uiterlijk. Ik weet dat het erbij hoort, maar wat je te vertellen hebt is minstens even belangrijk”, liet Claire deze week optekenen in KW op onze vraag waarom zij Miss België moest worden.

De eerste eredame schuift het strand van Zeebrugge en Knokke naar voor als haar favoriete plekje. “In Knokke ga ik kitesurfen, in Zeebrugge kom ik thuis”, klinkt het.

De show ging later van start vanwege een mogelijke verijdelde aanslag. Zaterdagmiddag is in de nabijheid van Plopsaland in De Panne, waar de Miss België-verkiezing plaatsvond, een man opgepakt. Het gaat om een veertiger die een wapen bij zich droeg en ook een wapen in zijn wagen had.