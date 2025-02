City Parking controleert parkeren in Torhout nog slechts één jaar

City Parking, dat het parkeren in Torhout controleert, wou het lopende contract opzeggen, maar de stad heeft alsnog een verlenging tot eind februari 2026 kunnen bedingen. Raadslid Bert Seurynck (N-VA) vroeg tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond hoe de vork aan de steel zit.

“City Parking noemt het contract verlieslatend en wil er daarom vanaf”, aldus schepen van Mobiliteit Pieter Billiet (CD&V). “Voor ons kwam die opzegging onverwacht, want op 1 maart 2023 is er een overeenkomst van start gegaan voor vier jaar. En er zijn geen problemen geweest tussen City Parking en de stad: alle afspraken werden nagekomen.”

Parkeerbeleid aan het evalueren

Het Torhoutse parkeerbeleid, gebaseerd op blauwe zone en Shop & Go-plaatsen, is volgens de schepen gekozen in functie van de handelaars, de bezoekers en de bewoners. “Het doel is nooit geweest om de stadskas te spijzen. Maar uiteraard moet het reglement gehandhaafd worden, vandaar de samenwerking met City Parking.”

“Momenteel zijn we ons parkeerbeleid aan het evalueren. We doen dat samen met de koepel Torhout Handelt, de bewoners, de bezoekers en de werkgevers. Eenmaal die evaluatie achter de rug is, zullen we tegen september een nieuw bestek opmaken voor het controleren van het parkeren. Of de blauwe zone van 2 uur dan in tijd verlengd zal worden? Ik wil daar nog geen uitspraken over doen.”