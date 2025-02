Circus Pipo drie weken lang aan Euro Shop in Rumbeke

Circus Pipo komt naar de Parking van Euro Shop in de Meensestenweg 608 om er van 21 februari tot en met 16 maart voorstellingen te geven.

Deze vinden plaats op 21, 22, 23, 26 en 28 februari en op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 en 16 maart. Op vrijdagen om 18 uur, op zondagen om 11 uur en om 18 uur. Op zondag 16 maart is er enkel een voorstelling om 11 uur. Tijdens andere dagen om 15 uur. Op vrijdag is er een tijdelijke aanbieding van 10 euro per persoon. Op zondag om 11 uur is er Familievoorstelling. Dan is het1 kind gratis bij aankoop van 1 volwassenen ticket. Kortingscode, tickets en info viawww.circuspipo.be. -2 Euro per persoon is niet van toepassing op de familievoorstelling en op de tijdelijk aanbieding. (RV)