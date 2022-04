Circus Barones heeft tenten opgeslagen op goederenparking in Izegem

Circus Barones is neergestreken op de goederenparking in de Dirk Martenslaan in Izegem. Vanavond (woensdag 6 april) vindt de eerste opvoering van het programma Gradioso plaats, nog tot en met maandag 18 april vinden in totaal 17 voorstellingen plaats.

Circus Barones is een van de meest bekende circussen van ons land. “Barones staat garant voor een gevarieerd programma met acrobatie, luchtballet, jongleren, clownerie en niet te vergeten onze ‘viervoetige artiesten’, want circus Barones is nog het enige rondreizende circus in Vlaanderen dat dierendressuur aanbiedt”, verwoordt Nicole Aben. “Circus Barones is overigens ook het enige traditionele circus dat momenteel erkend en ondersteund wordt door het departement Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap.”

Geen hoogtevrees

Nicole Aben neemt ons ook een mee doorheen de programmatie. “Voor spannende momenten zorgen het duo Jorman uit Columbia en Pedro uit Portugal. Deze twee jonge waaghalzen verrichten halsbrekende toeren in en op het dubbele ronddraaiende ‘Rad des doods’, en dit op 10 meter hoogte, zonder enige veiligheidsvoorzieningen.”

“Het Portugees/Iraans duo Ciro & Samira beheerst de discipline van het messenwerpen en kruisboogschieten. Deze niet ongevaarlijke act vroeg jaren voorbereiding en berust op precisie en koelbloedigheid. De toeschouwer zal ongetwijfeld het puntje van zijn stoel benutten wanneer die live de legende van ‘Willem Tell’ zal meemaken.”

“De Peruviaanse Veronica en Duitse Lena brengen acrobatie aan het dubbele verticale koord, een act die uitblinkt door de gracieuze souplesse waarmee deze dames zich presenteren. En uiteraard géén circus zonder clowns. Dit jaar worden onze huisclowns bijgestaan door de Hongaarse clown Yuzo en samen vormen zij het trio ‘Los Patatos’ die jong tot oud zullen vermaken met hun fratsen. Uiteraard gaan we u het volledige programma niet verklappen, en houden we graag nog enkele verrassingen voor ons publiek.”