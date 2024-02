Cipiers van de Brugse gevangenis gaan woensdagavond voor 24 uren in staking: “We zijn het beu, er is een escalatie van geweld bij de gedetineerden”

Woensdagavond om 22 uur gaan de cipiers van het penitentiair centrum in Brugge voor de duur van 24 uren in staking. Met die actie klagen ze de toegenomen agressie in de gevangenis aan. De politie moet samen met enkele werkwilligen instaan voor de bewaking van de gedetineerden.

Elke dag gaan cipiers uit een gevangenis in een andere provincie in staking. Woensdagavond is Brugge aan de beurt. Vakbondsman Kris Crevits van het ACOD legt uit waarom de gevangenbewaarders staken: “In principe is er in de gevangenis van Brugge plaats voor 612 gedetineerden, momenteel zitten er 846 in de mannenafdeling. Die overbevolking zorgt voor spanningen.”

Kop van jut

“Als je met drie personen opgesloten wordt in een cel van 10 m², raak je snel over je toeren. De eerste persoon waarop de gevangenen zich uitwerken, is de cipier die de deur opent. Die is kop van jut voor al hetgeen misloopt. Mijn collega Jan is nog altijd getraumatiseerd door de slagen die een razende kooivechter hem gaf, toen die uit de douche kwam. Twee cipiers werden KO geslagen, Jan moest zich voor dood houden, om niet nog meer slagen te krijgen. Zijn oogkas werd verbrijzeld.”

“De overbevolking in Brugge is deels te wijten aan het feit dat de renovatie van de gevangenis van Ieper slecht getimed werd. Maar ook aan het feit dat het detentiehuis in Kortrijk nog niet op volle toeren draait. Dinsdag was er nog een incident in Brugge, gelukkig raakte niemand van het personeel gewond.”

Bedreigingen

“De cipiers zijn diep onder de indruk door het toenemend geweld en de bedreigingen door gevangenen. Vaak is een duw tegen je schouder minder erg dan de intimidaties. Ons personeel staat onder grote mentale druk, zeker als ook hun familie bedreigd wordt. Dat zorgt ervoor dat cipiers na een tijdje ander werk zoeken.”

“Sedert september vorig jaar worden de korte gevangenisstraffen – wie minder dan drie jaar kreeg – ook uitgevoerd. Vincent Van Quickenborne heeft die wet er nog snel door gejaagd. Dat zorgt voor nog meer gedetineerden. Vorig jaar zijn er nog 80 bedden bijgeplaatst. Reken hierbij nog 60 grondslapers die geen bed hebben, en je komt aan 140 gedetineerden extra in Brugge”, aldus Kris Crevits.

Geïnterneerden

Vakbondsman Alain Blancke van het ACV vult aan: “Het overleg met het kabinet van Justitie heeft niks opgeleverd. De maatregelen die wij vroegen om de escalatie van geweld een halt toe te roepen, zijn niet aanvaard. Elke week is er wel een incident met een agressieve gedetineerde in Brugge.”

“De overbevolking is één oorzaak, maar het feit dat er veel geïnterneerden in Brugge vertoeven is een andere reden. Die zijn vaak agressief. Er zijn nochtans twee forensische psychiatrische centra in Vlaanderen, maar de geïnterneerden stromen niet door. Vorig jaar werd een budget voor het plaatsen van 320 geïnterneerden in de reguliere psychiatrie vrijgemaakt. Maar er is een tekort aan zorgpersoneel, die geïnterneerden geraken niet in die instellingen.”

Detentiehuizen

“Om de zorg uit te breiden in de gevangenis mocht het kader van het gevangeniswezen in ons land uitgebreid worden met 116 personeelsleden. Maar dat kader raakt niet opgevuld, Justitie vindt onvoldoende gekwalificeerd personeel. Deze week heeft een gedetineerde het erg bont gemaakt in het medisch centrum in de Brugse gevangenis.”

“Mag ik er even op wijzen dat de regering 720 plaatsen voorzien had voor het opsluiten van de kort gestraften? Er zijn enkel al detentiehuizen in Kortrijk en Vorst, er moeten er nog twaalf bijkomen. Die gaan ten vroegste open in maart 2025”, zucht Alain Blancke. Volgens de vakbonden is de bereidheid bij het personeel om te staken dan ook erg groot…