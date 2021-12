Cinema Rio opent opnieuw de deuren. “Kostbare dagen verloren in een jaar dat al zeer moeilijk was”

Cinema Rio opende donderdagmiddag opnieuw de deuren. Er waren meteen een 50-tal bezoekers om de film Sing 2 te bekijken. Binnen is Ronny Maheur tevreden dat hij opnieuw open kan. De kerstvakantie is immers zijn beste periode van het jaar. Hij is opnieuw enkele kostbare dagen verloren en dat bovenop een al zeer moeilijk jaar.

Op straat komt de geur van verse popcorn de rij bezoekers tegemoet die staan aan te schuiven voor cinema Rio. Ronny Maheur is binnen volop bezig om de typische cinemasnack klaar te maken. In de rij staan heel wat kinderen en tieners te popelen naar te binnen te gaan. De ene komt uit Oostende naar hier omdat Kinepolis nog gesloten is, maar ook de lokale bevolking komt graag langs. “Ik ben blij dat we terug kunnen komen. Ik vond het eigenlijk schandalig dat de bioscoop moest sluiten. In de cinema kan je net wel afstand houden. Ik begreep het eigenlijk niet. We wonen in de buurt en komen regelmatig langs. Het is hier knus en gezellig en je zit hier niet in de massa”, vertelt Patricia. Er is in deze vakantie niet zo veel te doen, een bioscoopbezoek is dan ook altijd leuk. “Met dit slechte weer kan je ook niet altijd gaan wandelen, dit is een leuk alternatief en we wilden de film toch graag eens zien.”

Dat hij plots terug mocht openen had Ronny niet durven dromen. “Ik had nog niets besteld omdat ik niet wist of het ook echt zou doorgaan. Ik heb bij de vorige sluitingen al zoveel moeten weggooien. Ik wou dat niet nog eens meemaken. Dat is vervelend. Ik was ook gestart met kleine werkjes en moest dat snel weer opruimen om te kunnen openen. Op den duur weet je niet meer wat je moet doen”, zucht Ronny, die al 37 jaar de cinema uitbaat. “Deze crisis is een storm die alles wegblaast. Het is financieel enorm zwaar om te blijven verder doen. Ik heb wel een korting gekregen op de huur, maar veel kosten lopen gewoon door.”

De kerstvakantie was de ideale periode om de schade wat in te halen, maar ook nu moest Ronny vier dagen sluiten. “Het is goed dat we weer open mogen, maar we zijn wel vier dagen verloren. Dit is onze beste periode van het jaar. We zijn enkele kostbare dagen die veel hadden kunnen goedmaken verloren. Je krijgt het altijd maar moeilijker om rond te komen. Iedereen weet ook dat we hier niet rijk van zullen worden. We steken hier al onze energie in en dan merk je dat er soms heel weinig waardering komt van bezoekers. Zo vond ik vorige week tijdens de opkuis heel wat afval op de grond afkomstig van producten die we hier niet verkopen. Dat werkt zo ontmoedigend. Die mensen brengen niet enkel hun eigen eten mee terwijl wij net enkel inkomsten halen uit die extra’s. Van het ticketje zelf blijft er weinig over. Dat mensen dit dan nog zomaar achterlaten werkt zo enorm ontmoedigend”, zegt de cinema-uitbater.

De buurtcinema gaat al heel lang mee in De Haan en wordt alom geprezen voor zijn charme. “We krijgen jaarlijks zo’n 23.000 bezoekers over de vloer. Dat is toch de moeite. Het zou jammer zijn als het verdwijnt. Ik doe het nu al 37 jaar. Gelukkig zijn er ook veel klanten die meeleven met ons.”