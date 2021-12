Cinema en danszaal Royal in Maldegem wordt eventlocatie

Nele Coens, de zaakvoerster van de gelijknamige optiek en eigenares van zaal Royal, knapte de voormalige cinema en danszaal in de Nieuwstraat helemaal op. “Vanaf nu is ‘Zaal Royal’ te huur als eventlocatie”, zegt Nele.

Voor Nele Coens was 2021 een speciaal en druk jaar. Haar zaak bestond immers vijftig jaar. Een bijzondere verjaardag die de dynamische onderneemster niet onopgemerkt voorbij liet gaan. Zo zette ze het voorbije jaar tal van originele acties op het getouw. Naast alle activiteiten rond de vijftigste verjaardag van haar optiekzaak, renoveerde ze ook nog eens de aan haar optiekzaak palende ‘Zaal Royal’.

“Nadat er in ons pand korte tijd een paar danscafés gevestigd waren, besloten we het over een andere boeg te gooien en onze zaal te verhuren voor evenementen, feesten en optredens”, zegt Nele, die Zaal Royal heel grondig renoveerde. “Heel de vloer ging eruit en er kwam mooi klikvinyl in de plaats. Daarnaast werd achteraan ook nog eens een gloednieuwe toog geïnstalleerd en werd de verlichting helemaal vernieuwd.”

400 bezoekers

“Onze gerenoveerde feest- en evenementenlocatie bestaat uit twee delen”, gaat Nele Coens verder. “In het deel vooraan, dat geschikt is voor kleinere feesten en evenementen, kunnen honderd mensen terecht en in het deel achteraan driehonderd. Alles bij elkaar beschikken we dus over een capaciteit van vierhonderd bezoekers. Onlangs vond al een geslaagd testevent plaats en in december en januari staan er eveneens al enkele evenementen op het programma”, besluit Nele enthousiast.