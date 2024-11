Ciné Lumière krijgt voortaan elk jaar 50.000 euro toelage van de Stad Brugge

De Brugse gemeenteraad heeft maandagavond een jaarlijkse investeringstoelage van 50.000 euro goedgekeurd voor Cinema Lumière. Dit voor maar liefst 22 jaar. Oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) heeft vragen bij de grootte en vooral de lange duur van deze subsidie.

De N-VA fractie keurde dit agendapunt niet goed. Geert Van Tieghem stelt: “We stellen ons ernstige vragen omtrent de toch wel lange duurtijd van deze overeenkomst en de forfaitaire jaarlijkse toekenning: in een tijdspanne van 22 jaar kan er wel een en ander gebeuren. Gelet op de huidige budgettaire en financiële situatie van de Stad, is het niet verantwoord om de volgende meerjarenplannen in die zin te bezwaren. Of zullen de nodige budgetten verschoven worden of voorzien worden door compensatie met bijkomende inkomsten ?”

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock is 22 jaar de looptijd van de Erfpachtovereenkomst tussen de stad Brugge en de vzw Korrelatie: “Daar staat een langdurig engagement en ook een investeringsplan van de Lumière tegenover. Dit is een belangrijk cultureel dossier. In ons beleidsplan van 2018 stond dat we een stadsbioscoop wilden structureel verankeren in onze binnenstad. Daar is nu een heel belangrijke stap in gezet”.

De Korrelatie

De Korrelatie is verantwoordelijk voor alle eigenaarslasten van het gebouw in de Sint-Jacobsstraat én voor alle exploitatiekosten. Lumière is verantwoordelijk voor de huurderslasten van de cinema én voor de investeringen in alle specifieke cinema infrastructuur (stoelen, projectie, geluid,…).

“Lumière betaalt aan De Korrelatie een vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur. De gemiddelde jaarlijkse eigenaarslast en exploitatiekost van de Korrelatie voor Lumière bedraagt 100.000 euro. Elk jaar betaalt Cinema Lumière aan de Korrelatie 50.000 euro, wat dus de helft is van de reële kost. Dit betekent concreet dat Cinema Lumière zijn vergoeding zou moeten verdubbelen”, zegt Nico Blontrock ter verantwoording.

Investeringen

“Op basis van de exploitatie-opbrengsten zou dat nog net kunnen, maar dit ontneemt Cinema Lumière dan meteen ook de marge om de komende 22 jaar noodzakelijke investeringen te doen. Niet of minder investeren is geen optie, gezien bezoekerscomfort uiteraard essentieel is voor goede bezoekerscijfers. We hebben dan ook beslist om de investeringsnood te ondersteunen door een jaarlijkse investeringstoelage van 50.000 euro”.

Die overeenkomst zal bij de start van elk nieuw meerjarenplan herbevestigd worden. Er is ook voorzien in een driejaarlijkse evaluatie in het midden van elk meerjarenplan. “Wij verwachten wél een open en ondersteunende houding voor het bredere cinéfiele veld in Brugge. De investeringen komen m a w ook andere gebruikers van de cinemazalen ten goede”, aldus de Brugse cultuurschepen.