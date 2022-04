Cindy Van Herpe zamelt dopjes en meer in voor tal van sociale doelen

Cindy van Herpe uit Deerlijk zet zich al vijf jaar onvoorwaardelijk in voor een rist sociale doelen. “Mijn grote garage heeft inderdaad veel weg van een minicontainerpark”, beaamt Cindy. “Elke organisatie heeft haar hoekje. Allerlei voorwerpen worden hier verzameld en opgeslagen. De opbrengst is een welgekomen financiële steun voor de caritatieve verenigingen die wij een warm hart toedragen.”

Cindy Van Herpe is afkomstig van Oudenaarde en woont al enkele jaren met haar partner Cindy Himpe in de De Taeyelaan. Beiden werken als voltijdse poetshulp bij Smile Cleaning in Harelbeke. Het leeuwendeel van hun vrije tijd gaat naar het verzamelen en verwerken van allerlei voorwerpen die een aardig centje opbrengen voor vijf (!) sociale doelen.

Plastic dopjes

“Via via ben ik zo’n vijf jaar geleden in contact gekomen met het Belgisch Centrum voor Blindengeleidehonden (BCG) in Tongeren”, start Cindy Van Herpe haar verhaal. “Deze vereniging leidt al ruim drie decennia blindengeleidehonden op voor personen met een visuele beperking. De werking wordt draaiende gehouden via giften en het verzamelen van plastic dopjes.”

“Deze ludieke actie, die ooit klein begon, groeide uit tot een voorname bron van inkomsten voor het BCG. De zuivere plastic dopjes en deksels van flessen, bussen en andere verpakkingen worden verzameld, opgehaald, gesorteerd en ten slotte verkocht aan een recyclagebedrijf.”

“Het plastic wordt vermalen zodat het opnieuw verwerkt kan worden. Zo worden er van de dopjes onder meer duurzame paletten gemaakt. Vorig jaar verzamelden we hier een 470-tal zakken, goed voor bijna 5.000 kg!”

Wassen en drogen

“Het gaat om plastic dopjes van shampoo, wasverzachter, tandpasta, deo en haarproducten, kauwgum, olie en azijn, frisdrank, water, sportdrank, spuitbussen, (af)wasproducten, detergenten, plantenvoeding, … De dopjes moeten heel proper zijn: geen zand of schimmel of achtergebleven etensresten.”

“In de beginperiode dacht ik dat ze ‘total clean’ moesten zijn. Ik waste ze in de wasmachine of in bad en gaf ze daarna nog een beurt in de droogkast. Maar uiteindelijk bleek dat allemaal overbodig werk”, vertelt Cindy.

Inktpatronen, kroonkurken en meer

“Een vriendin leerde me later Hachiko kennen. Deze vzw zorgt voor het opleiden en plaatsen van assistentiehonden bij personen met een motorische beperking of epilepsie. Voor deze vereniging verzamelen we inktpatronen, oude of kapotte gsm’s en kabels van elektronica.”

En het bleef niet bij die twee doelen … De vzw Zebrapad uit Anzegem is een vereniging die verschillende activiteiten organiseert en acties opzet om het wetenschappelijk onderzoek te (onder)steunen naar de Ehlers-Danlos Syndromen (EDS), een verzamelnaam voor een zeldzame groep bindweefselafwijkingen. Voor deze organisatie sparen we kroonkurken. De opbrengst wordt ook aangewend om de belangen van lotgenoten te behartigen.”

Inzamelwoede

“Mijn inzamelwoede voor het goede doel was en is niet meer te stoppen”, glimlacht Cindy. “Voor de vzw Heuvelheem, een zorgvoorziening voor volwassenen met een beperking die ook twee dagbestedingsateliers heeft in De Fonkel in Oudenaarde, verzamelen wij de ijzertjes en capsules en kurken van cava-, champagne- en wijnflessen.”

“Het vijfde goed doel is de vzw Dierenvoedselbank Zuid-West-Vlaanderen die in Kuurne gevestigd is. Voor deze vereniging sparen we voeding voor katten, honden, knaagdieren, vogels en kippen. Speelgoed, snoepjes en korrels zijn eveneens welkom.”

Grote bak

“Hoe we dat allemaal deftig kunnen collectioneren? We hebben vooraan onze woning een grote bak staan waarin alles kan achtergelaten worden. Op die manier moeten de mensen niet telkens aanbellen om iets af te geven. Onze twee honden en wijzelf worden hierdoor niet langer hoorndol van het belgerinkel. In geval van regenweer krijgt alles een droge plaats.””

“We vragen wel dat er voor elk goed doel met een aparte doos of zak wordt gewerkt. Dat maakt het voor ons gemakkelijker sorteren. Alles wordt tijdelijk opgeslagen in onze ruime garage tot het wordt opgehaald door een recyclagebedrijf. We lieten zelfs op eigen kosten 10.000 flyers drukken waarin onze inzamelactiviteiten worden verduidelijkt.”

Voldoening

“Het is een extra klus naast onze fulltime dagtaak maar we nemen het er graag bij. De voldoening dat je een mooi werk levert voor een goed doel, blijft immens. Daarvoor blijven we het doen.”

“Mijn dagen zijn meer dan goed gevuld, zeker als je weet dat ik ook actief ben bij twee groepen voor mensen die leven in kansarmoede. Als vrijwilliger draag ik ook mijn steentje bij in de werking van de Rode Kruisafdeling in Waregem”, rondt Cindy af.