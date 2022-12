Cindy neemt roer van café Boltra over in Kruiskerke

Voor Café Boltra, het enige cafeetje in het landelijke gehucht Kruiskerke, begint op 1 januari een nieuw hoofdstuk. Cindy Ruysschaert (43) uit Aalter neemt namelijk de fakkel over van Marleen Vindevogel (62) en Luc Van Laecke (65), die er sinds 2013 achter de toog staan.

Het café groeide onder Marleen en Luc uit tot het kloppend hart van het sociale leven in Kruiskerke. Niet alleen is Café Boltra de thuisbasis van de biljarters en de kaarters van Kruiskerke, je kunt er op de lotto spelen en er is zelfs een spaarkas met negentig leden. Het café is vernoemd naar de al lang verdwenen krulbolbaan die er ooit lag en werd decennia uitgebaat door wijlen Irma Vindevogel, een nicht van de vader van Marleen.

In 2013 gaven Marleen en Luc het café een grondige opfrisbeurt. “Twee maanden lang hebben we grote kuis gehouden voor we konden openen. Toen heb ik me toch even afgevraagd waar we in godsnaam aan begonnen waren. Maar al snel na de heropening zat het hier vol. Zo vol dat Luc en ik besloten om ook in de week te openen”, zegt Marleen. “Het begon op dinsdag met één tafeltje. Nu zitten ze allemaal vol op dinsdag.”

Met pijn in het hart

De twee zijn trots op wat ze met de Boltra bereikt hebben, maar de gezondheid van Luc en Marleen is niet meer wat het ooit geweest is. “Vijf jaar geleden kreeg Luc een trombose, terwijl ik last heb van mijn achillespees. Vorige zomer besloten we met pijn in het hart dat het welletjes geweest was en startten we een zoektocht naar een overnemer. We vertelden het aan de klanten en de mond-tot-mondreclame deed de rest. Een week later contacteerde Cindy ons.”

“De Boltra is iets unieks”, vindt Cindy. Ze runde zestien jaar een hand- en voetverzorgingssalon aan het station van Aalter en draagt het café al langer een warm hart toe. Haar man Stijn Hoste is afkomstig van Ruiselede.

“Op 1 januari vanaf 16 uur is iedereen welkom voor een in- en uitstuiffeestje”

“Via mijn schoonouders leerde ik de Boltra kennen. Toen ik hier de eerste keer binnenstapte, sprak de warmte van het café me aan. Waar vind je tegenwoordig nog zoiets? Marleen en Luc hebben hun ziel in dit café gelegd en die ziel is zo sterk dat het bijna tastbaar is. Het is een tweede thuis geworden voor veel mensen. Toen ik hoorde dat Marleen en Luc overnemers zochten, besloot ik mijn kans te grijpen.”

“Enerzijds omdat het na zestien jaar tijd was voor een nieuwe uitdaging, anderzijds omdat ik enorm van de sfeer in de Boltra hou. Iets veranderen ga ik niet doen. Ondertussen draai ik af en toe mee achter de toog. Ik ben Marleen en Luc erg dankbaar voor de steun, want zo zal de overgang zachtjes verlopen. En daar vaart iedereen wel bij. Ik beschouw het als een eer dat ik op zo’n mooie manier de fakkel mag overnemen. Op 1 januari staat de officiële overdracht gepland. Dan is iedereen welkom vanaf 16 uur voor een in- en uitstuiffeestje. We gaan samen het glas heffen op het nieuwe jaar én op het nieuwe begin voor Café Boltra.”

Andere kant van toog

“Klanten waren eerst ongerust toen ze hoorden dat we gingen stoppen”, geeft Marleen nog mee. “Ze waren bang dat de nieuwe overnemers iets zouden veranderen aan het café. Maar ondertussen hebben ze Cindy leren kennen en ze weten dat ze op beide oren kunnen slapen. We hebben het volste vertrouwen in haar. Voor ons zal het een plezier zijn om eens aan de andere kant van de toog te kunnen zitten.”