Cindy haalt met Het Pakjesparadijs minderbedeelden uit sociaal isolement: nooit meer met lege handen naar een feestje

Wie een cadeautje wil geven aan een vriend(in), partner, kind, collega of familielid maar dat zelf niet kan betalen, kan vanaf januari terecht in Het Pakjesparadijs in Roeselare. Cindy Janssen (47) verzamelt allerlei donaties en maakt daarmee geschenkpakketjes op maat voor iedereen die het financieel moeilijk heeft.

Cindy weet zelf heel goed hoe het voelt: ergens uitgenodigd worden om iets te vieren, maar geen budget hebben om een geschenkje mee te brengen. In plaats van met lege handen te moeten toekomen, verzon Cindy steeds een excuus om haar afwezigheid te verantwoorden. “Zo beland je natuurlijk snel in een sociaal isolement. Ik wil anderen die het financieel moeilijk hebben behoeden voor dat lot. Daarom heb ik Het Pakjesparadijs opgericht”, vertelt Cindy.

Opnieuw integreren

De uitgeweken Limburgse woont al 21 jaar in Roeselare. Enkele jaren geleden liep ze een posttraumatische stressstoornis op, waardoor ze niet meer kan werken. Dat bracht al snel financiële problemen met zich mee. “Tegenwoordig kom ik amper buiten. Boodschappen doen, mijn zoon naar school brengen en sporadisch in het weekend mijn familie in Limburg bezoeken. Alle sociaal contact dat ik vroeger had, ben ik verloren, voornamelijk door het feit omdat ik de middelen niet had om deel te nemen aan de gebruikelijke activiteiten en bijeenkomsten… Uit schaamte vertel je je vrienden niet dat je geen geld hebt om een verjaardagscadeautje te kopen en je wil ook niet met lege handen toekomen, dus ga je gewoon niet naar het feestje. Corona heeft dat sociale isolement enkel maar versterkt”, bekent Cindy.

“Met dit initiatief dwing ik mezelf om uit mijn comfortzone te treden”

Jarenlang zag ze veel zwarte sneeuw, in die periode kwam ze in contact met verschillende liefdadigheidsgroepen, zoals vzw ‘t Goede Doel en Zonder Honger naar Bed. Nu ze er weer iets beter voorstaat, beseft ze dat er iets moest veranderen aan haar situatie. “Het idee achter Het Pakjesparadijs is eigenlijk tweedelig. Eerst en vooral wou ik me nuttig maken. Ik kan niet werken in een professionele omgeving, maar ik kan wel iets betekenen voor andere mensen op dagen dat ik me goed voel. Ik weet uit ervaring hoeveel miserie er is, het voelt heel goed om mensen te helpen die daar nood aan hebben.”

Wil jij spullen doneren of een aanvraag doen om een pakje te krijgen? Graag mailen naar JanssenCindy1975@outlook.be. Meer info op de Facebookpagina ‘Het Pakjesparadijs’.

“Anderzijds wil ik mezelf ook pushen om uit mijn comfortzone te treden. Door dit engagement ben ik verplicht om me elke dag aan te kleden, met onbekenden te praten, via sociale media aandacht te vragen… Een enorme drempel voor mij. Na het overlijden van mijn moeder twee jaar geleden ben ik in een zwart gat gevallen. Ik wou een zinvolle tijdsbesteding in mijn leven en me weer integreren in de maatschappij”, klinkt het.

Voor elke gelegenheid

Voorzichtig vroeg ze advies aan haar contacten bij de liefdadigheidsgroepen waar ze zelf ooit een beroep op deed. Ze wou namelijk niet in hun vaarwater komen. Uiteindelijk werd het concept van Het Pakjesparadijs duidelijk. Wie zelf geen middelen heeft om een geschenkje te kopen voor een bepaalde gelegenheid mag bij Cindy aankloppen. Verjaardagen, ziekenbezoek, Moeder- of Vaderdag, geboortes, valentijn, een bedanking, communies… Met behulp van donaties stelt zij op maat een pakje samen, rekening houdend met de interesses en leeftijd van de ontvanger.

“Ik lanceer dus eerst en vooral een warme oproep voor donaties. Bijna alles is welkom hier: van speelgoed en boeken tot decoratiemateriaal en verzorgingsproducten. Maar ook wenskaartjes, keukengadgets, inpakpapier en knuffelberen kan ik goed gebruiken. Enkel voeding, kledij en meubels horen hier niet thuis. Spullen die ik toch geen tweede leven kan geven in de vorm van een cadeaupakket, bezorg ik zelf aan vzw ‘t Goede Doel”, legt Cindy uit.

Momenteel is ze bezig met een voorraad aan te leggen, vanaf januari kun je bij haar terecht om een pakje aan te vragen. Toch is ze nu al gezinnen gelukkig aan het maken: door een onverwachte, grote donatie van speelgoed zal ze liefst 64 kinderen een onvergetelijke Sinterklaas kunnen schenken. Toch blijft Cindy nog wat op haar hoede: “Ik heb al ontzettend veel positieve feedback ontvangen, zowel van mensen die hulp nodig hebben als van gulle weldoeners. Maar ik mag mezelf natuurlijk niet voorbij lopen. Ook ben ik een beetje bang voor negatieve reacties van de buitenwereld: ik zie er niet ziek uit, maar ik ben het wel. Ik kan niet werken, maar kom nu wel met mijn hoofd in de krant met dit initiatief. Ik hoop dat het een positief verhaal kan blijven.”