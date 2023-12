Cindy Frey Tattoo Studios zet tattoos voor De Warmste Week: “We zetten ons graag in voor het goede doel”

Cindy Frey (48), ook gekend van tattooconventie Ink-Town met 120 (inter)nationale artiesten, zet samen met initiatiefnemer Sabby Várkonyi en Rian Park tattoos voor De Warmste Week. Op donderdag 21 december van 11 tot 20 uur kan je zonder afspraak binnenwandelen bij Cindy Frey Tattoo Studio in de Gasstraat 43 op Overleie. “De winst gaat naar De Warmste Week”, zegt Cindy.

Steun aan goede doelen

Cindy Frey heeft al vaker acties ondernomen voor het goede doel zoals de ‘flashdag’ waarbij ze op voorhand ontwerpen maakte met als thema natuur, dierenrechten en veganisme die mensen konden aankopen en laten tatoeëren ten voordele van dierenwelzijnsorganisatie Bite Back. Cindy is zelf al 30 jaar vegan en gebruikt zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten in haar tattoostudio. Zo wordt plastiek vervangen door een plantaardige variant, hebben ze scheermesjes uit gerecycleerd materiaal en gebruiken biologisch afbreekbare handschoenen

“Een bijzondere ervaring was de tattoomarathon voor De Warmste Week in 2019, waarbij we gedurende 24 uur tatoeages zetten. Elk uur van de nacht waren de twee tafels bezet. Om 10 uur waren we klaar, twee uur later stonden we op het Nelson Mandelaplein om de opbrengst, bijna € 4000, te overhandigen. Die ging naar vzw Victor. Zij bieden verschillende ondersteuningsvormen aan voor personen met autisme en hun gezin. Onze tattoo-artiest Kevin heeft ook autisme en is destijds door hen begeleid. We proberen altijd een doel te kiezen met een persoonlijke link.” Op de voorgaande editie van Ink-Town verkocht ze T-shirts voor een goed doel in Indonesië, waar haar vader oorspronkelijk vandaan komt, voor hij vluchtte naar België. “Er leven daar veel arme kinderen die geen culturele uitstapjes kunnen doen, tekenen of schilderen. Dankzij een lokale organisatie daar krijgen ze de kans kunst te ontdekken. We zamelden 700 euro in die één van onze Indonesische tattooeurs daar persoonlijk heeft afgegeven.

“Waar we kunnen helpen, zullen we ook doen. Dat is iets waar mijn tattoo studio voor staat: goed doen en gepassioneerd zijn door ons werk”

Cindy steunt – ongeacht de afgelopen crisissen – ook Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem, de sanctuary van Fiona Oaks in Engeland, stort jaarlijks een bedrag aan Buy-Aid (UNICEF) en Artsen zonder Grenzen, en sponsort zonder twijfel jeugdbewegingen en scholen. “We zetten ons graag in voor het goede doel. Waar we kunnen helpen, zullen we ook doen. Dat is iets waar mijn tattoo studio voor staat: goed doen en gepassioneerd zijn door ons werk. Wij interesseren ons minder om “cool” over te komen en focussen ons liever op echte dingen want de wereld is niet gemakkelijk. Zeker sinds corona heb ik het gevoel dat mensen meer onverdraagzaam zijn, opgefokt, rapper boos en veeleisender. Misschien wegen de vele crisissen door. Veel mensen hebben het moeilijk en dat brengt stress met zich mee. Ik probeer altijd positief te zijn. Zo ben ik opgevoed en dat is wie ik ben als persoon.”

Opgegroeid in armoede

Cindy heeft één oudere broer en twee zussen. Haar vader is garagist. “We hadden niet veel. Soms konden we niet altijd mee op schoolreis of was er geen geld om nieuwe kleren te kopen, maar dat heb ik niet gevoeld. In ons huis was er een veel liefde.” Op haar zeventiende verloor Cindy haar mama. “Ineens werd ik de moederfiguur in het gezin en moest ik voor mijn zusjes van 14 en 10 jaar zorgen. Mijn broer was ouder, maar mentaal jonger. Ik heb altijd geleerd beleefd te zijn, een goed persoon, iemand die apprecieert wat je hebt en niet jaloers is op anderen. Mijn vader nam altijd iedereen in huis of gaf geld aan mensen die er nood aan hadden, ook al had hijzelf niets. Mensen die langs de straat bedelden, nodigde hij uit om te komen eten. Zelfs zijn klanten van de garage moesten blijven eten (lacht). Dat heeft waarschijnlijk iets te maken met de Indonesische mentaliteit”, vertelt Cindy. Ook een meisje uit een Roemeens weeshuis werd elke zomer van haar twaalfde tot haar achttiende bij hen opgevangen. “Het pleegproject stopt als je 18 jaar bent, dan betaalden wij gewoon zelf zodat ze kon komen. Dana woont hier nog steeds en we noemen ze nog steeds zus.”

Plannen om een tattoo te zetten, passeer dan vandaag zeker eens bij de goedhartige mensen van Cindy Frey Tattoo Studios. Voor minimum 80 euro wandel je er buiten met een mooi design.