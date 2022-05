Cindy Frey is curator derde editie ‘Ink Town’ in Xpo

Op 14 en 15 mei heeft in Kortrijk Xpo de derde editie plaats van de Ink-Town Tattoo Convention. Gastvrouw en curator is Cindy Frey van Cindy Frey Tattoo Studio. Zij brengt 115 nationale en internationale artiesten samen. Het thema is Indo tattoocultuur.

Cindy Frey zocht naar de Indo tattoocultuur en de nalatenschap van deze oude cultuur. “We zochten naar Indo-artiesten die hiervoor staan. Als eerste hebben we Durga tattoo, een handtapping tattoo-artiest die jaren alle tattoostijlen uit Indonesië heeft bestudeerd, maar vooral de tattoocultuur uit de authentieke stammen van de Dayak en Mentawai: dit is de oudste tattoostijl die er is”, vertelt Cindy.

Indonesisch dorp

“Durga heeft vijf jaar lang veel tijd doorgebracht bij de Mentawai-stam. Hij maakte hier ook een documentaire van. Hierdoor blies hij nieuw leven in de Mentawai tradities en tattoostijl voor de nieuwe generaties. Hij heeft dit van uitsterven gered.”

“We brengen ook een aantal artiesten die de authentieke en traditionele kunsten houtsnijwerken, batikstoffen, beelden, bloemen, planten, cultuur verwerken in hun tattoostijlen, aangepast aan hun eigen stijl. Ook zij houden het Indonesische nalatenschap in leven. Deze artiesten zijn dan ook heel getalenteerde artistieke personen die meer doen dan enkel tattoos.”

Er komt een Indonesisch dorpje op de conventie om de hele beleving tot zijn recht te laten komen met tattoos, cultuur en kunst uit Indonesië. Daarnaast zijn er nog 113 andere internationale artiesten uit verschillende landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Aruba, Brazilië, Griekenland, Ukraine, Rusland, Polen. “We brengen een grote diversiteit van stijlen en culturen.”

Op 15 mei is er ook traditionele Indonesische dans door indo danseressen. Er is ook nog een liveperformance die verzorgd wordt door Strange People: zij inspireerden zich op Indonesië met veel respect voor deze cultuur.” Verder kan de bezoeker grasduinen tussen accessoires en kledij, kunstboeken, kunstmuren, relaxen bij een kapper of genieten van drankjes en hapjes. Een ticket kost 9 euro voor een dag of 15 euro voor de twee dagen. De conventie is open van 10 tot 20 uur. (PVH)

www.ink-town.be