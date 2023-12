Cindy Frey haalt 500 euro op met Tattoo-actie voor Warmste Week: “Mooi toch om zo goede doel te steunen”

Op 21 december organiseerde Cindy Frey Tattoo Studio opnieuw een tattoosessie voor De Warmste Week. Cindy Frey, Rian Park en Sabby Várkonyi zetten tattoos van 11 tot 20 uur. Alle opbrengsten van deze tattoo’s gaan integraal naar de De Warmste Week.

Het initiatief komt van Sabby Várkonyi, die uit Budapest in Hongarije komt. “Ik begon in 2019 met tatoeëren, maar mijn passie voor tatoeages gaat terug tot 2007, op een tattoofestival in Boedapest waar de beste artiesten van over de hele wereld aan het werk waren. Dat was toen mijn grote droom om tatoeëerder te worden.” Je kon voor die dag een afspraak maken ofwel gewoon langsgaan.

Cindy Frey Tattoo Studio haalde 500 euro op. “Mooi toch om voor het goede doel weg te schenken”, aldus Cindy & Team Rian Park en Sabby Várkonyi.