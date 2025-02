Chromé treffen brengt 1.000 euro voor dierenasiel Zwevegem

Het vorig jaar opgestarte motortreffen, het Chromé treffen, kende voor een eerste editie veel bijval. “Het was voor ons een leereditie.”

Er waren enkele schoonheidsfoutjes die we bij ons volgende treffen zullen wegwerken. Niettemin kunnen we een mooi bedrag van 1.000 euro aan het dierenasiel De Leiestreek schenken”, aldus Jedro Robbecin, secretaris van de organisatie. De verantwoordelijke van het asiel, Veerle Debaillie, dankte iedereen voor de gulle gift.

De organisatoren zijn al aan het werk voor de volgende activiteiten. Op 5 april hebben ze hun kaas-vlees-wijnavond, op 21 september de motorrit en op 30 november een winterbarbecue. Elk jaar kiest men voor een ander goed doel in Groot-Zwevegem en dit jaar is dit jongerenzorg Ten Dries in Sint-Denijs.

(GJZ/foto GJZ)