Christophe Vandevivere ziet Kasteelcross in Zonnebeke weer afgelast: “Volgend jaar komen we weer sterk voor de dag”

Voor Christophe Vandevivere zou het nu normaal een drukke periode moeten zijn. Maar voor het tweede jaar op rij moest de populaire Kasteelcross in Zonnebeke noodgedwongen geschrapt worden. “Jammer, maar volgend jaar komen we weer sterk voor de dag”, belooft hij.

Christophe (38) woont samen met echtgenote Stéphanie Vandevoorde en dochter Alana in het Walleghemsgoed. Beroepshalve is hij zelfstandig plaatser van ramen en deuren in aluminium en PVC en binnen- en buitenschrijnwerk. Zijn grote hobby is wielrennen. Niet verwonderlijk dat de Kasteelcross voor hem dan ook altijd het sportief hoogtepunt van het jaar is. Daarnaast is hij ook nog voorzitter van de Kasteelvissers. “Voor het tweede jaar op rij gaat onze Kasteelcross niet door”, stelt Christophe die al meerdere jaren bestuurslid is van de Zonnebeekse veloclub Eendracht Maakt Macht.

“Door de coronamaatregelen konden we onze sponsors geen VIP-arrangement aanbieden en kon ook de catering niet normaal verlopen. Daarbij zouden ook toeschouwers afhaken, denk ik. Dit jaar werd onze cross immers uitgezonden op tv en persoonlijk meen ik dat vele mensen de veilige oplossing zouden gekozen hebben om thuis te kijken. Dan brachten we wellicht de toekomst van onze Kasteelcross omwille van financiële redenen in gevaar en dat risico mochten we niet lopen.”

De Kasteelcross heeft volgens Christophe een enorme impact op de gemeente.

Topper op affiche

“Denk maar aan cafés en andere winkels en ook de naambekendheid. Onze cross is veruit de belangrijkste in de regio en zorgt ervoor dat Zonnebeke ook sportief in de kijker komt te staan. Dit konden we dus niet op het spel zetten. Het is natuurlijk jammer, maar volgend jaar zullen we opnieuw sterk voor de dag komen.”

Geef mij maar de gezellige sportieve drukte, dat voelt veel beter aan

“Dat er twee jaar geen kasteelcross was, zal geen gevolgen hebben als we maar een mooi deelnemersveld aan de start krijgen. We zijn het aan onszelf verplicht minstens één topper op de affiche te krijgen. Met Wout of Mathieu is er volk verzekerd, zonder daarbij natuurlijk afbreuk te doen aan renners als Isserbyt en Vanthourenhout. We hebben ze allemaal nodig.”

Normaal zijn Christophe en zijn oom Marc Vandevivere verantwoordelijk voor het parcours. “In vergelijking met andere crossen hebben we echt een prachtige locatie in het Kasteeldomein.”

Januari 2023?

“Oom Marc en ikzelf tekenen het parcours uit en dan wordt dan samen uitgezet met heel de ploeg. Meestal starten we daarmee in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Net als vorig jaar zal het voor mij opnieuw een rustige kerstperiode worden, maar geef mij toch maar de gezellige sportieve drukte, dat voelt beter aan.”

Een andere band van Christophe en zijn oom met de cross is dat beiden ooit de Kasteelcross op hun naam schreven en dat doet nog altijd iets. Bij Christophe was dit bij de juniores. Trouwens, echtgenote Stéphanie is ook elk jaar een van de bloemenmeisjes op de cross. Alle hoop is nu gesteld op januari 2023, want drie jaar na elkaar geen Kasteelcross zou een sportieve aderlating betekenen voor wielerminnend Zonnebeke.