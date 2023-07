Christophe Maroy (60) gaat na 36 jaar dienst bij Imog op pensioen: “Ik ga me zeker niet vervelen”

Na 36 jaar dienst bij Imog Moen gaat Christophe Maroy in pensioen. De van afkomst Moenenaar blikt met plezier terug op een mooie periode. “Ik heb bij Imog van alles en nog wat gedaan, behalve bureauwerk”, klinkt het.

Nadat de 60-jarige Christophe Maroy eerst acht jaar bij de Kortrijk Katoenspinnerij in Stasegem bij zijn vader gewerkt had, was hij op 2 februari 1987 voor het eerst aan de slag bij Imog Moen. Zesendertig en een half jaar later, trok hij de spreekwoordelijke deur achter zich dicht. “Ik kreeg de kans om bij Imog te beginnen, en deze kans liet ik dan ook niet liggen”, opent Christophe het gesprek. “Met materiaal werken is altijd mijn ding geweest. Mijn ouderlijk huis, op de Keiberg in Moen, was een boerderij. Ik wist dus wat werken was. Toen ik hier begon, kwam er nog veel handwerk aan te pas.”

Zout strooien

“We zijn hier begonnen met slechts drie werknemers. Dat evolueerde stelstelmatig, en er kwamen machines en een nieuwe kraan bij. Door met al dat nieuwe materiaal om te gaan, leerde ik heel veel. Nadat in de omliggende gemeentes steeds meer containerparken opstartten, ben ik veel meer op de baan geweest. Dat ging van containers ophalen en glasbollen ledigen, vegen langs de baan met een veegmachine tot schors leveren bij de mensen. Maar ook asbest en puinzakken ophalen en ‘s nachts zout strooien indien het glad was. Op de weg is het ondertussen veel slechter geworden. Het overmatig verkeer zou je echt beu worden. In betere tijden was een trip naar Waregem heen en terug een uur rijden. Nu mag je dit maal twee doen als je geluk hebt.”

Ploegensysteem

“Ik heb hier dus van alles en nog wat gedaan, behalve bureauwerk. Dat was niet mijn ding en daar heb ik geen spijt van (lacht). Ik heb altijd heel goeie collega’s gehad. Ik werkte in een ploegensysteem, overdag en 10 uur per dag. De parken zijn ook allemaal groter geworden, en ze zijn minder druk omdat het betalend geworden is. Iets wat toch een grote invloed heeft. De recyclage is veel verbeterd. Vroeger stonden er drie containers, nu wordt alles meer gescheiden.”

“Mijn broer Igide (70) werkte hier ook twintig jaar, en ook hij reed met de vrachtwagen”

Ook Christophe zijn broer werkte bij Imog Moen. “Mijn broer Igide (70) werkte hier ook twintig jaar, maar is nu reeds 5 jaar met pensioen”, gaat Christophe, woonachtig in Pottes bij Helkijn verder. “Ook hij reed met vrachtwagens, nadat hij daarvoor lang bij Lecot in Heule werkte.”

Grote moestuin

Nu kan Christophe genieten van zijn familie en hobby’s. “Met Geoffrey (32) en Shanna (29) heb ik twee kinderen”, gaat hij verder. “Ik heb drie kleinkinderen, Thieu (3) en Nona (10 maanden) van Geoffrey, en Nonett (2), die binnenkort een broertje of zusje verwacht, van Shanna. Ga ik mijn werk missen? Uiteraard, maar van verveling zal er geen sprake zijn. Ik heb een grote moestuin waar ik mij uren in kan bezighouden. Daarnaast kreeg ik in 2010 net als mijn broers Geert uit Heestert en Lieven uit Moen de microbe te pakken van de duivensport. Die passie kregen we mee van thuis uit. Ik zette mij ook een kotje en heb ondertussen 36 speelduiven en 48 jongen. Iedere week is er wel een wedstrijd, liefst zo ver mogelijk. Nog geen Barcelona, maar wel Pau in Frankrijk, toch goed voor een slordige 850 kilometer. Daar haalde ik met mijn topper de veertiende plaats nationaal. Vorige week sloeg het noodlot echter toe met mijn topper. Hij kwam niet meer terug van de vlucht vanuit het Franse Saint-Vincent, een tocht van 850 kilometer. Er is tot op heden geen nieuws daaromtrent, toch hoop ik stiekem hem terug te verwelkomen op mijn kot.”

Fietsen

“Reizen is niet aan mij en mijn vrouw Anniek (55) besteed. Een gastronomisch weekendje kan ik wel smaken. Ook een weekendje in de Westhoek met de kinderen staat soms in onze agenda. Samen fietsen met mijn vrouwtje waarmee ik op 21 juni 33 jaar getrouwd ben, gebeurt ook op regelmatige basis. Ik fietste trouwens ook altijd naar mijn werk, door weer en wind, goed voor 20 minuten fietsplezier (lacht). Ik heb vroeger altijd gevoetbald bij Moen, ook een sport die ik passief blijf volgen. Van verveling zal ik dus geen last hebben”, aldus Christophe, die donderdag zijn laatste uurtjes werkte.