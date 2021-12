Christophe Engels richtte met Toke een creatief bedrijf op: “Wil mensen gelukkig maken met een creatie”

Christophe Engels is een telg van de Izegemse Bistro Vincent-familie, maar week een paar jaar geleden uit naar Brugge. Christophe is gefascineerd door reizen en techniek en startte met Toke, een bedrijfje waar hij zijn creatieve en technische kennis in kwijt kan.

Christophe Engels: “In oktober startte ik met Toke, mijn eigen bedrijfje. Een paar jaar geleden leerde ik ontwerpen in 3D kennen. Heel wat mensen hebben al van een 3D-printer gehoord, maar ik verdiepte mij in de techniek en alles er rond. Daarnaast fascineerde lasersnijden mij. Ik richtte een eigen atelier in bij mij thuis en ik kocht een aantal essentiële toestellen aan. Intussen maak ik zelf mijn eigen creaties en dat is echt iets wat ik graag doe. Ik maakte al heel wat zaken, maar er zijn oneindig veel mogelijkheden met de materialen en de technieken die er al allemaal zijn. Ik kan dus nog heel wat zaken maken en dat hoop ik in de toekomst ook zeker te doen.”

Je maakte al tal van verschillende creaties, maar je ziet het nog groter?

“Ik wil binnenkort mijn eigen webshop lanceren. Mensen zien graag voorbeelden en moeten zo leren kennen wat de mogelijkheden zijn. Dan is eigenlijk alles mogelijk. Ik personaliseer naargelang de wensen van de klant. Dat is ook wat ik het liefste doe. Als mensen bij mij komen en ze hebben een bepaalde creatie in gedachten, dan luister ik naar wat ze precies voor ogen hebben. Ik probeer dat dan zo goed mogelijk te maken. Met 3D en lasersnijden heb je zoveel mogelijkheden waardoor ik er altijd wel in slaag om de klant tevreden te stellen en met een mooie creatie als resultaat te komen.”

Alles wat ik creëer kan ik visueel voorstellen op het scherm

“De bedoeling is dat ik in thema’s ga werken. De afgelopen weken maakte ik heel wat creaties die te maken hebben met kerst. Zo heb ik een aantal gepersonaliseerde kerstballen gemaakt. Binnen een dikke maand kunnen we al aan Valentijn denken en dan komt Pasen er al aan. Ik zal proberen om telkens de seizoenen te volgen, maar op vragen van klanten ga ik heel graag in. Iets maken waar de mensen heel blij mee zijn nadien en waar ze iemand gelukkig mee maken, dat doe ik het liefst.”

De technieken waar je mee bezig bent, zijn voor sommige mensen waarschijnlijk echt toekomstmuziek, zie jij dat ook nog altijd zo?

“Ik ben er natuurlijk dagelijks mee bezig, maar ik denk wel dat 3D-prints bijvoorbeeld de toekomst zijn. Vandaag wordt het al vaak gebruikt in repair cafés. Herstellen van toestellen is vaak niet zo moeilijk als je over de juiste tools en kennis beschikt. We moeten ons meer bewust zijn van ons consumptiegedrag en niet meteen iets in de vuilnisbak gooien als er wat aan schort. Je kan vaak met een simpel iets, een toestel een nieuw leven geven. Dat is volgens mij de toekomst, wat duurzamer gaan leven.”

“Ik hoop de technieken die ik toepas ook mee te geven aan de jeugd. Sander, ons zoontje van 9, is alvast erg geïnteresseerd. Ik gaf al verschillende workshops voor hem en zijn vriendjes en dan zie ik dat de jeugd echt wel interesse heeft. Daar moeten we volgens mij op inzetten. Dat is onze toekomst!”

Je werkt thuis in je eigen atelier. Met welke producten werk je dan het meest?

“Voor lasersnijden werk ik het liefst met hout. Voor 3D-printen gebruik ik vaak houten filament. Het is ecologisch en de natuurlijke structuren blijven zo behouden. Wat ik maak, noem ik niet meteen kunst, maar ik haal er wel veel voldoening uit. Je begint met een houten plaat en dan maak je iets op maat en naar de wens van een klant. Dat is mooi vind ik.”

“Ik beschik thuis over de nodige software om eigenlijk alles wat ik maak visueel voor te stellen en op mijn scherm te zien. Ik kan de klanten dus perfect tonen hoe hun item er zal uitzien.”

Je maakte al heel wat items intussen. Waar beleefde je het meest plezier aan?

“Onlangs maakte ik voor een kerstfeestje een vrachtwagen waar dan een wijnfles in kwam te liggen. Dat moest als cadeau dienen voor een transporteur, die man was daar heel blij mee. Maar ik kan zo heel veel voorbeelden geven. Ik beleef eigenlijk aan elke creatie wel plezier. Op mijn website en mijn Facebookpagina kan je nu al heel wat voorbeelden vinden van mijn creaties. Zo kan iedereen een kijkje nemen en zien wat er allemaal kan. Al is het eigenlijk onmogelijk om alles op de site te zetten, er zijn 1.001 mogelijkheden.”

De naam van je bedrijf is Toke. Waar komt die vandaan?

“Ik kreeg de naam Toke al toen ik kind was. Mijn naam, Christophe, was voor mijn jongste tante Tine te moeilijk om uit te spreken. Toen ze 2 was, zei ze ‘Toke’ tegen mij. Die naam is dan snel overgenomen door anderen en zo ben ik een halve eeuw later nog steeds Toke. Het leek mij dan ook een goede naam voor mijn bedrijf.” (MV)

Interesse in één van de creaties van Christophe Engels? Info vind je via www.toke.be of de Facebookpagina ‘Toke’.