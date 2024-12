Christof (51) houdt ‘warmste zondag’ na overlijden Silvia: “Ik kan nog steeds niet geloven dat ze die ziekte kreeg”

“Je leeft maar één keer.” Het laatste bericht van Siliva Teetaert blijft Christof Thorrez bij. Zeker nu hij bijna de leeftijd heeft van z’n nicht toen ze onverwacht overleed aan kanker. Met een ‘warmste zondag’ wil hij een goed doel steunen en haar herinnering levend houden.

23 augustus 2022, Silvia Teetaert (52) laat het leven na een korte, ongelijke strijd tegen pancreaskanker. Een schok voor de familie en vrienden van de vrouw uit het West-Vlaamse Langemark. “Het was de eerste keer dat we zo dicht in eigen kring iemand verloren aan kanker”, vertelt Christof Thorrez (51), neef van Silvia. “Ik kan nog steeds niet geloven dat uitgerekend zij die ziekte kreeg. Silvia leefde erg gezond en was super sportief. Ze fietste zelfs over de hoogste cols.”

“De diagnose was een donderslag bij heldere hemel”, herinnert Christof. “Silvia had buikpijn op fietsvakantie met vriendinnen in Tenerife. Bij haar thuiskomst liet ze zich onderzoeken. Het verdict was hard: ze had nog zes maand te leven, er was niks meer aan te doen. Toch bleef ze positief, zo kenden we haar. Ze probeerde het nog zo lang mogelijk te rekken, ook al zag ze zwaar af. Pancreaskanker is een van de meest agressieve en dodelijke kankers. We zagen een mooie vrouw aftakelen tot ze stilletjes van ons heenging.”

“Je leeft maar één keer”

Het onverwachte overlijden had gevolgen voor het leven van Christof. “Ik had nauw contact met Silvia en wist dat ze nog heel wat plannen had. 52 jaar, dat is nog altijd jong”, aldus de man, die bijna dezelfde leeftijd heeft. “In een van haar laatste berichten schreef ze mij: ‘Christof, we weten allemaal hoe hard je werkt, maar denk eraan: je leeft maar één keer; kijk naar mij, het kan zo allemaal voorbij zijn’. Voor die nieuwe inzichten ben ik haar nog steeds dankbaar.”

Warmste zondag

Christof is zaakvoerder van Surprice, een ijssalon met verschillende vestigingen in West-Vlaanderen. “Ik heb zwaar geïnvesteerd, waardoor vrije tijd met mijn gezin niet evident is. Toch trok ik tijd uit om bijvoorbeeld met mijn dochter de Kilimanjaro te beklimmen, met Silvia in gedachten. Ik probeer meer van het leven te genieten met de familie. Het moet nu gebeuren, voor hetzelfde geld is het volgend jaar voorbij.” In de Surprice-vestiging op de Heuvellandse Rodeberg hield Christof een ‘warmste zondag’. “De kerstman kwam langs en trakteerde op cadeautjes, drankjes en dessertjes.

Hart onder de riem

Ook de echtgenoot, familie en vrienden van Silvia kwamen zondag langs en kregen een cheque van 1.000 euro overhandigd voor Kom op tegen Kanker. “Hopelijk is dit een stimulans voor extra sponsoring”, aldus Christof. “Samen met ons team willen wij iedereen die in aanraking komt met kanker een hart onder de riem steken tijdens deze kerstperiode.”

Hendrik Derck (50), de man van Silvia, en vriend Mario Vanacker (47) fietsen volgend jaar 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker met het team ‘te Samen’. “Wij fietsen mee met het internationaal peloton”, vertelt Mario. “We starten in het Franse Orléans en finishen in Mechelen. We zijn dankbaar voor het initiatief van Christof. Bijkomende sponsoring is steeds welkom.” (TP)