Christmas Truce Memorial beste hotspot in de Westhoek

Ter ere van het twintigjarig bestaan heeft Google Maps de best beoordeelde hotspots van België in kaart gebracht, gebaseerd op het aantal reviews en de gemiddelde beoordeling. The Christmas Truce Memorial op de Grote Markt in Mesen staat op een verdienstelijke zevende plaats en is de beste hotspot in de Westhoek.

Er gaat geen dag voorbij of er stopt een toeristische bus bij het bronzen standbeeld waarbij een Duitse en een Engelse soldaat elkaar de hand reiken. De voetbal aan hun voeten verwijst naar de kerstbestanden van december 1914. “Iedereen wil op de foto met de twee soldaten”, weet ook burgemeester Sandy Evrard (MLM). “Het is voor veel bezoekers een emotioneel moment. Er worden ook heel wat voetbalsjaals van Engelse clubs achtergelaten. Uit respect laten we de sjaals zo lang mogelijk hangen. Eenmaal we merken dat de sjaals storend worden, gaan we ze verwijderen. Mochten we één euro per genomen foto krijgen, dan zou de stadskas goed gespijsd worden”, lacht de burgemeester.

Kerstbestand

Het bronzen standbeeld verwijst naar het kerstbestand van 25 december 1914, waarbij Britse en Duitse troepen samenkwamen om een voetbalwedstrijd te spelen. Alvorens een vaste plaats te krijgen in Mesen maakte het beeld een rondreis door Europa, maar dan in een kunststoffen versie. Op 7 juni 2015, de herdenking van de Mijnenslag, zou het beeld zijn Europese rondreis eindigen in Dublin ter gelegenheid van de internationale voetbalwedstrijd tussen Ierland en Engeland. Uiteindelijk gebeurde dit niet omwille van het Duitse aspect van de symboliek en er ook gevreesd werd voor supportersrellen. In december 2015 kwam het beeld definitief naar Mesen. De Britse kunstenaar Andy Edward ontwierp het levensgroot kunstwerk over de Christmas Truce.

Bij de start van deze nieuwe legislatuur wordt vanuit de stad ondertussen gewerkt aan een nieuw toeristisch beleidsplan. “Het wordt een ambitieus, maar zeker ook een realistisch plan.”