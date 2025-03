Christmas Fun Run levert 2.000 euro op voor Think Blue Vlaanderen

Op zaterdag 21 december vond opnieuw de Christmas Fun Run plaats in De Haan. Het was een echte recordeditie: liefst 1.302 kerstmannen en -vrouwen liepen mee op het unieke en sfeervolle parcours doorheen het parkdomein La Potinière en de volledige Concessiewijk.

Traditioneel wordt met de kerstloop ook een goed doel ondersteund, en dit keer werd er gekozen voor de vzw Think Blue Vlaanderen. Die vereniging zet zich in voor mannen met prostaatkanker en hun partner. Met meer dan 950 leden wil Think Blue het taboe rondom prostaatkanker doorbreken, daarnaast streeft de organisatie ook naar bewustwording over prostaatkanker bij het brede publiek door middel van lezingen, campagnes en publicaties.

(WK/foto WK)