Christmas Charity Lunch 2.0 brengt € 7.000 op voor Brood(doos)nodig

Op 21 december organiseerde Globetrade op haar overdekte parking een charity lunch ten voordele van het project Brood(doos)nodig. De omliggende bedrijven van het Benelux- en Kennedy park werden persoonlijk uitgenodigd door de medewerkers van Globetrade. Wie zich inschreef kon rekenen op een heerlijke pompoensoep, bereid door sterrenrestaurant Vol-Ver, een pasta van Taste en een suikerwafel van Joriba. Globetrade zorgde ook voor een gezellige kerstsfeer met dj en een heuse tombola.

“Bij Globetrade ontwikkelen we speelgoed voor kinderen en hun familie. Deze doelgroep ligt ons dan ook nauw aan het hart”, zegt Marie Baert van Globetrade. “We weten dat naar schatting 1 op 4 leerlingen met honger op de schoolbanken zit, wat de leerkansen van deze kwetsbare kinderen niet ten goede komt. We legden daarom contact met Ondernemers voor een Warm België (OVWB), die kinderen gelijke ontwikkelingskansen willen geven. Zij werken rond drie pijlers: onderwijs, voeding en cultuur.”

Binnen de pijler voeding werkt OVWB samen met Enchanté vzw, die in september 2021 het project Brood(doos)nodig opstartten. Brood(doos)nodig wil voedzame maaltijden en tussendoortjes voorzien voor leerlingen die het nodig hebben. Scholen zorgen vaak zelf voor een extra brood, pot choco, koek of stuk fruit, maar hun mogelijkheden zijn beperkt. Brood(doos)nodig voorziet daarom extra middelen om honger op school structureel aan te pakken. Ouders, bedrijven, handelaars en andere sympathisanten kunnen via het online platform van Brood(doos)nodig een maaltijd trakteren aan de deelnemende scholen. Na een succesvol pilootproject in negen Gentse scholen, breidde Brood(doos)nodig verder uit.

“Ook een aantal Kortrijkse scholen gaat binnenkort met Brood(doos)nodig aan de slag. Die lokale projecten willen we met de opbrengsten van onze Globetrade Charity lunch een mooie boost geven want het welzijn van kinderen gaat boven alles”, zegt Marie. Naast het steunen van een goed doel, was het initiatief van Globetrade ook een prima opportuniteit voor de verschillende bedrijven in het Beneluxpark en Kennedypark om elkaar wat beter te leren kennen. Globetrade slaagde erin om maar liefst 550 personen warm te maken, goed voor een opbrengst van 7000 euro.