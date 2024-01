Christine, Yolande en jarige Marie Louise vieren nieuwjaar in H. Hart in Kortrijk

Elk jaar organiseert woon- en zorghotel H. Hart een nieuwjaarsfeest voor bewoners en familieleden in zijn Bistro Buda Kitchen. Christine Guilbert en haar mama Marie-Louise tekenden present samen met hun vriendin Yolande. Leuk detail: Marie-Louise wordt vandaag, vrijdag, 26 januari 96 jaar.

Bewoners en familieleden klinken elk jaar samen op het nieuwe jaar en genieten na het aperitief van een lekker diner. “Onder meer een wachtbordje, een hartig wafeltje en een chèvrefeuille met curry, zalm en Provençaalse kruiden als hapjes waren heel lekker. de lekkere pompoensoep, het wildstoofpotje en de crème brûlée mochten er ook zijn”, getuigt Christine (69).

96ste verjaardag

Ook haar mama Marie-Louise liet het zich smaken. Leuk detail: vandaag, 26 januari, wordt Marie-Louise 96. “We vieren dat nu al een beetje”, aldus vriendin Yolande (89).

“Mama was eerder in de afdeling kortverblijf, maar men stuurde haar terug naar huis omdat ze nog te goed was (lacht). Ze is goed, het zit in de familie: we hebben iemand van 97 en 102 jaar. We wonen aan de Broelkaai waar ze alle verzorging en alle mogelijke hulp kreeg, elke dag. Mama is hier sinds november 2023”, vertelt Christine.

Rustig en mooi

“Ik ben hier graag, rustig en mooi, en het eten is lekker: zo verzorgd. Ik ben echt content”, zegt Marie-Louise.

Ook Yolande is tevreden. “Het heeft de naam van zeer goed te zijn en dat is ook zo. Ik ben blij dat ik hier terecht kon. Marie-Louise en ik komen goed overeen”, aldus Yolande, die in het gesprek meegaf dat ze nog met de wagen rijdt.