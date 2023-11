Christine op humanitaire missie

De Rumbeekse Christine van Optiek Verbeke uit de Sint-Petrus en Paulusstraat trok in september mee op een 14-daagse humanitaire missie naar Dogbo (Benin) onder de paraplu van vzw See & Smile. In 2017 was ze al in Marokko, in 2018 in Ethiopië en in 2022 in Libanon. Meer dan voldoende reden voor een babbel en te informeren naar haar drijfveer en ervaringen.

“Sinds vele jaren heb ik een bijzondere interesse voor ontwikkelingswerk en in het bijzonder voor Afrika”, start Christine haar verhaal. “Vanwaar die interesse komt kan ik niet direct zeggen. We hebben destijds nog een Roemeens jongetje van vier jaar gedurende drie jaar in ons gezin opgevangen, ook dat was een vorm van humanitair werk.”

“Via oogarts Francine Van Wing uit de Rumbeeksesteenweg ben ik in contact gekomen met See & Smile, een groepering van Belgische oogchirurgen, tandartsen, opticiens, plastische chirurgen, anesthesisten, verpleegsters en verplegers en vrijwilligers, die op regelmatige basis humanitaire missies vervullen in Afrikaanse en Aziatische landen waar de gezondheidszorg onvoldoende gestructureerd is om de arme plaatselijke bevolking te helpen.”

1.500 brillen mee

“Bij oogheelkunde gaat het voornamelijk om volwassenen en kinderen met cataract of met lensvertroebeling. Ook glaucoom en infectieziekten worden opgespoord en behandeld met gratis verdeling van brillen en oogdruppels indien nodig. En hier kom ik als opticien in beeld. Voor de missie naar Bogbo (Benin) had ik zo’n 1.500 (zon)brillen mee, die ik allemaal vooraf gesorteerd, gepoetst en uitgemeten heb. Eens ter plekke is het elke weekdag hard werken”, vervolgt Christine.

“In een plaatselijk ziekenhuis opereren de oogchirurgen, de oogartsen doen voorbereidende onderzoeken in de dorpen. Het gaat om 12 à 18 cataractoperaties en een kleine 200 oogonderzoeken per dag. We waren dit jaar in Dogbo en wijde omgeving in Benin omdat Roeselare sinds vele jaren via de vzw DOGBO-D.O.G.B.O. een stedenband heeft met die stad. Dokter Francine Van Wing heeft samen met Marnix Claeys, de voorzitter van de vzw See & Smile en de Roeselaarse Dogbo vzw de missie van dit jaar uitgewerkt. Er waren ook 15 studenten geneeskunde van de KULAK mee. De totale ploeg telde 30 leden.”

Elke dag markt

Gevraagd naar wat haar het meest is bijgebleven zegt Christine zonder veel na te denken “Dat de mensen, ondanks hun eenvoudige, zeg maar armtierige leefomstandigheden, gelukkig zijn en erg goed voor elkaar zorgen. In de eucharistievieringen wordt er in kleurrijke kledij gezongen en gedanst. Het is daar precies ook elke dag marktdag, men stalt zijn koopwaar voor de eigen deur uit. Er wordt gekocht, maar nog meer geruild. Toen we er waren was het volop regenseizoen, met gevaarlijke wegen maar ook met veel dansende gelukkige kinderen in de regen en de plassen… echt hartverwarmend om te zien. Iedere missie is een bijzondere ervaring. Het is hard werken, maar de dankbaarheid is enorm en daar doen we het voor… (AD)

Info: www.seeandsmile.com.