Christine is de nieuwe gemeentefotografe van Vleteren: “Uit de hand gelopen hobby”

De gemeente Vleteren heeft met Christine Beheyt een nieuwe gemeentefotografe. Ze gaat, gewapend met haar fototoestel, op pad om onder andere evenementen op beeld vast te leggen.

“Ik heb eigenlijk al heel lang interesse in fotografie. Zelf heb ik amper foto’s van mijn kindertijd en dat vind ik best jammer, dus wou ik wel graag mooie beelden en herinneringen kunnen vastleggen van mijn twee kleinkinderen. Mijn eerste Nikon reflextoestel kreeg ik een tiental jaar geleden van mijn kinderen naar aanleiding van mijn pensioen en toen ben ik echt van start gegaan met mijn fotografie. Ondertussen heb ik al drie camera’s”, lacht Christine Beheyt (68) die voor haar pensioen als verzorgende aan de slag was.

“Fotograferen is iedere dag bijleren. Het speelt echt geen rol welk toestel je gebruikt. Het is juist een kwestie van de onderwerpen te ontdekken en te leren zien. De beste leerschool is inspiratie te delen met andere collega-fotografen, dit is de beste leerschool. In 2022 ben ik elke dag op pad gegaan en maakte ik telkens één foto in Vleteren of in de omgeving. Dat deelde ik ook op mijn Instagrampagina”, vertelt Christine.

Wedstrijd

“Elke dag een beeld nemen, is inspiratie opdoen en nieuwe zaken ontdekken. Het was een heel leuke uitdaging, mijn fotografische kennis is bij het maken van mijn dagelijkse beelden veel gegroeid. Op technisch vlak kon ik veel leren, maar ook ‘leren zien’ is heel belangrijk als fotograaf.”

De gemeente Vleteren schreef een aantal jaar geleden een wedstrijd uit om een gemeentefotograaf te vinden en Christine greep haar kans. Ze werd toen tweede. De winnares werd gemeentefotograaf voor twee jaar. “Recent werd mij de vraag gesteld of ik het zou zien zitten om als nieuwe gemeentefotografe aan de slag te gaan. Daar heb ik toch even over moeten nadenken, maar ben heel blij met deze kans. Wat er van mij verwacht wordt als gemeentefotografe? Op de Vleterse evenementen zal ik van de partij zijn om deze op beeld vast te leggen. Daarnaast mag ik ook de coverfoto van het tijdschrift De Vleternoare maken.”

Hobby

“Ik kijk ernaar uit om de mooie en misschien onbekende plekjes in Vleteren te ontdekken en te fotograferen. Vleteren is een prachtige gemeente waar heel wat te fotograferen valt, dat heb ik ontdekt toen ik dagelijks op pad ging”, zegt Christine.

“De afwisseling als fotografe vind ik heel fijn. Ik fotografeer dan ook alles: gebouwen, mensen, landschappen… Fotografie is een uit de hand gelopen hobby, maar het moet wel een leuke hobby blijven. Fotograferen mag me geen stress geven. Het moet een “liefhebberij ” blijven.”