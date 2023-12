Christiane Moreels is 100 jaar

Raadslid Stephanie Demeyer bracht een bezoek aan Christiane Moreels om haar te feliciteren met haar 100ste verjaardag. Christiane is geboren in Kortrijk op 21 december 1923 als jongste van drie zussen. Zij was administratief bediende bij Vannieuwenhuyze in Kortrijk. Ze hield van naaien, breien, koken, tuinieren, kruiswoordraadsels, zwemmen en turnen. Christiane leerde haar man Reginald Vercruysse kennen tijdens de danslessen in Dansschool Bolsius in Kortrijk. Ze trouwden op 14 mei 1954. Toen stopte ze ook met werken en werd huisvrouw.

Ze ging samen met Reginald elke dag zwemmen. Christiane genoot van vakanties aan zee en van de meerdaagse bezoekjes heen en weer met haar beste vriendin Maggy en haar man, die in Sint-Katelijne-Waver woonden. Reginald is 94 jaar. Ze hadden één zoon Alain die gestorven is aan kanker op 50-jarige leeftijd op 10 januari 2007. Er zijn geen kleinkinderen.

Er is nog altijd contact met schoondochter Roos Duyck, die de mantelzorg op zich neemt. “Christiane is een trotse dame, gesteld op goede manieren, respectvol voor iedereen. Ze is een vriendelijke, zorgzame, verdraagzame, nuchtere, conflictvermijdende vrouw”, vertelt Roos. “Er is ook nog contact met de kinderen van haar zussen. Luc, haar petekind, is speciaal voor deze gelegenheid uit Nice afgekomen.” Sinds oktober 2012 wonen Christiane en Reginald in een serviceflat aan de Condédreef. Bij Christiane vielen de meeste bezigheden weg door een slecht zicht. Maar ze fietst wel nog af en toe op haar hometrainer. Wat is het geheim van zo’n lang leven? “Ik denk positief in het leven staan, het vroeger dagelijks zwemmen, veel bewegen en vooral een grote portie geluk wat gezondheid betreft. De meest ingrijpende gebeurtenis in haar leven is ongetwijfeld de ziekte en dood van haar enige zoon Alain geweest”, aldus Roos.