Christiaan en Marina zijn volledig in de ban van de westernwereld: “Country is één hechte familie”

Zeg nooit zomaar cowboy tegen een Texas Ranger. Vorig jaar brachten Christiaan Debusschere (65) en zijn echtgenote Marina Corriez (64) voor het eerst een bezoekje aan een evenement van The Yellow Roses of Texas. Nu gaan ze door het leven als Wyatt Earp en Little Lovely en laten iedereen zien dat hun hobby veel meer is dan een western met John Wayne of een dagje in het Bobbejaanland van de jaren 80.

“Voor alle duidelijkheid: een cowboy is iemand die op een ranch werkt en koeien en paarden drijft”, zo begint Christiaan Debusschere (65) zijn verhaal. Hij woont met zijn vrouw Marina (64) in de Firmin Deprezstraat. “Cowboys droegen ook geen wapens, dat deden alleen de eigenaars van de ranch, om zo ongewenste bezoekers en coyotes af te schrikken. Wij zijn Old-Timers, zoals dat heet. Rangers die in Amerika leefden begin de jaren 1900. We kleden ons ook op die manier.”

Losse flodders

“Je had er de Noorderlingen, die voor een samensmelting van noord en zuid waren en je had de Zuiderlingen, de farmers die onafhankelijk wilden blijven. Onze kleren zijn replica’s die we gaan kopen in een gespecialiseerde winkel in Nederland, nabij Nijmegen. Daar leeft die traditie nog veel meer dan bij ons in België. Ook draag ik een holster en een wapen. Dat wapen schiet vanzelfsprekend alleen maar met losse flodders. Onze club heet The Yellow Roses of Texas. Door de sfeer, de gezelligheid en de countryzangers waren we bij het eerste bezoekje daar meteen verkocht. De week nadien gingen we al naar een ander country-evenement en zo volgden ze elkaar snel op.”

“Ik vind het heel belangrijk dat je volledig opgekleed bent. Je kan toch moeilijk in je basketsloefen voor de dag komen?”

“Met The Yellow Roses of Texas houden we onze bijeenkomsten in OC Hemelsdaele in Werken. Vroeger hielden we twee evenementen per maand, nu is dat er nog slechts eentje, maar dat geeft ons de kans om evenementen bij te wonen van andere, bevriende clubs. Zo zijn er ook zo’n verenigingen in Westrozebeke of Ettelgem, maar je hebt ook het westerndorp El Paso in Wuustwezel. Tijdens onze maandelijkse evenementen kiezen we ervoor om countryzangers uit België en Nederland te laten optreden en is er ook de mogelijkheid tot linedance.”

Regels respecteren

“We vertrekken altijd in vol ornaat naar de evenementen. Pistool en holster reizen dan altijd mee in een gesloten koffertje. Ik heb ondertussen al meerdere laarzen en kostuums, kwestie van eens te kunnen afwisselen. Ik vind het heel belangrijk dat je volledig opgekleed ten tonele komt, dat hoort zo. Je kan toch moeilijk in je basketbalsloefen voor de dag komen? Er zijn ook heel wat regels die gerespecteerd moeten worden. Zo mag je nooit je wapen of je hoed aan iemand anders doorgeven. De heren krijgen een Texas Ranger-ster, terwijl de dames een Pinkerton krijgen.”

Snel veel vrienden

“We merken vooral op dat country één grote familie is. In een jaar tijd heb ik 100 nieuwe vrienden en breidde ik mijn Facebookaccount uit met meer dan 350 vrienden. Sinds oktober neem ik het ondervoorzitterschap waar in de club en mijn vrouw en ik werden op 20 oktober officieel opgenomen in de countrywereld. We kregen bij onze doop niet alleen een peter en een meter, maar ook onze countrynamen. Ikzelf koos voor Wyatt Earp en Marina wordt vanaf nu Little Lovely genoemd in de club. Wyatt Earp was een iconische sherrif die betrokken was bij het legendarische vuurgevecht in de Corral in Tombstone in 1881. De hele doopceremonie werd uitgevoerd door countryfederatie BTTRC. Hierbij kregen we ook officiële documenten uit Amerika. Klein detail die dag was dat ik de zaal aan het klaarzetten was en daarbij een stapel tafels op mijn voet kreeg. Hoewel mijn teen duidelijk gebroken was, heb ik de ceremonie de rest van de dag toch bijgewoond en een beetje op mijn tanden gebeten. Op 26 november werd ik dan ook nog eens officieel tot ranger benoemd. Ik hoop me in de toekomst nog verder op te werken in de club. Vanzelfsprekend is het onze grote droom om ooit eens naar Texas te reizen, maar dat is allesbehalve goedkoop”, besluit Christiaan.