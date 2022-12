Christengemeenschap ‘Ik geloof in Tielt’ presenteert zich op kerstmarkt: Escape room rond kerstverhaal

Pieterjan Boom (33) en zijn vrouw Febe Allyn (31) willen met hun nieuwe evangelische kerkgemeenschap een positieve bijdrage leveren aan de kerstmarkt en de Tieltenaren kennis met hen laten maken. Een escape room leek hen daarvoor ideaal.

“Drie jaar geleden kwamen we hier terecht”, vertelt Pieterjan. “Tielt heeft een Roemeense evangelische kerk, maar voor Nederlandstaligen is er niets. Daarom startten we onze eigen lokale groep. We bestaan nu anderhalf jaar en tellen zo’n vijftien vaste leden. We komen elke zondag bijeen in de Europahal. Daarnaast organiseren we tweewekelijks een extra activiteit, zoals studieavonden rond bepaalde thema’s.”

“We zochten een manier om ons tijdens de kerstperiode meer zichtbaar te maken voor de inwoners. Je kan moeilijk op de kerstmarkt gaan staan zonder iets te vertellen te hebben. We hebben zelf al verschillende escape rooms gespeeld en zo kwamen we op het idee er zelf eentje in elkaar te boksen.”

Herberg en stal

Een escape room is een spel waarbij een aantal deelnemers worden opgesloten in een of meerdere ruimtes. Aan de hand van raadsels, opdrachten en puzzels moeten ze een manier vinden om weer buiten te geraken.

“Wij vertellen het kerstverhaal doorheen drie kamers. In de eerste staat de aankondiging van de engel centraal. Vervolgens komen de spelers in de herberg terecht, en de laatste kamer is de stal. De bedoeling is de sleutel te vinden voor de deur waarlangs de herders en de wijzen naar binnen kunnen”, legt Pieterjan uit. “Het spel is gemaakt voor groepjes van drie of vier deelnemers vanaf tien jaar. Die krijgen 22 minuten om alle kamers te doorlopen. Daarna kunnen ze zich opwarmen in onze winterbar met warme dranken.”

“Je krijgt 22 minuten om de herders en wijzen binnen te laten”

Pieterjan en Febe zetten zich graag en vaak in als vrijwilliger, voor uiteenlopende organisaties. “Toen we in Brussel woonden, werkten we in Schaarbeek met daklozen, en in Gent vooral met jongeren. Hier in Tielt sloten we ons aan bij de wijkwerking van de Europawijk en bij de stadsstewards. ‘Ik geloof in Tielt’ staat open voor iedereen, niet enkel christenen. Wie nood heeft aan een babbel of zin heeft om deel te nemen aan de studiedagen, is altijd van harte welkom.”

Ateljee Feniks

Het koppel heeft met Ateljee Feniks een eigen bedrijfje in gelaserde houten decoratie. “Daardoor hadden we al goede contacten bij de middenstand, die de kerstmarkt organiseert. We maakten veel van de puzzels en raadsels in ons eigen atelier. Het zou fijn zijn mochten we na de kerstmarkt de escape room wat langer actief kunnen houden. Een leegstaand winkelpand zou ideaal zijn, maar dat zijn we nog lang niet zeker. Ondertussen hebben groepen in andere steden zoals Terneuzen en Axel ons idee opgepikt”, besluit een trotse Pieterjan.

(LV/foto WM)