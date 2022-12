Christel Vervenne, boegbeeld Levensloop Koksijde, gehuldigd

Het Levensloop-verhaal van Christel Vervenne (53) begon bijna tien jaar geleden. Tijdens de negen Levensloop-edities werd meer dan 800.000 euro ingezameld. Voor haar tomeloze inzet zette het lokaal bestuur Christel officieel in de bloemetjes.

Iedereen kent Christel als Christel van ’t zwembad, maar ze is een echte duizendpoot… Sinds 1994 baat ze samen met haar man Philip Truwant de cafetaria uit van het zwembad in Koksijde-Dorp. Tegelijkertijd werkt ze ook al 30 jaar bij KBC, in een commerciële functie. Die twee jobs combineert ze nog met een ongeëvenaarde inzet voor Levensloop.

“In 2014 organiseerden we in Koksijde de eerste Levensloop”, vertelt ze. “Het eerste Levensloop-jaar deelde ik het voorzitterschap met Siska Christiaens, de daaropvolgende jaren deed ik het alleen. Alleen als voorzitter, maar Levensloop kan enkel slagen met de inzet van een comité enthousiaste soulmates. Een aantal mensen zitten, net als ik, al negen jaar in het comité, zoals Nathalie Seynhaeve en Iban Bogaert (hij was negen jaar op onze eerste Levensloop!).”

“Ik heb mij altijd geëngageerd omdat ik sterk geloof in de medische wetenschap. Dat heb ik van dichtbij meegemaakt, mijn echtgenoot werd immers getransplanteerd, nu al 12 jaar geleden… Bij kankerbehandeling is het net hetzelfde. Kankers worden steeds meer vroegtijdig opgespoord, er worden voortdurend nieuwe en betere behandelingsmethodes ontdekt. Wetenschappelijk onderzoek is duur, en daarom is wat Levensloop doet zo belangrijk. Samen met vechters, vrijwilligers, teams en medewerkers vormen we als het ware één familie.”

Fakkel overnemen

Elk jaar kwam er meer volk af op Levensloop. Een 120-tal vechters per jaar. De recordopkomst bedroeg rond de 2.000 deelnemers. In 2019 was zelfs de Sea King van de partij. Maar na negen jaar houdt Christel het voor bekeken. “Ik heb al die tijd het beste van mezelf gegeven voor mijn vechters, mijn teams, mijn vrijwilligers… Met pijn in mijn hart geef ik Levensloop uit handen. Ik hoop mensen te vinden die de fakkel willen overnemen en Levensloop verder willen dragen. Voor mijn vechters…”