Christel Gielen beheert ‘Weggeefgroep Middelkerke’: “Een warm hart voor zij die het moeilijk hebben”

Christel Gielen (55) uit Westende richtte op 27 december 2020 de Facebookgroep ‘Weggeefgroep Middelkerke en omgeving’ op. Het opzet was om via de groep kinderen uit kwetsbare gezinnen een verjaardagsfeestje te kunnen bieden. Intussen doet de groep meer dan enkel dat. Christel is nu dringend op zoek naar een stockageruimte om de dozen met onder meer speelgoed op te bergen.

Christel Gielen wist door haar job als opvoedster dat er nog veel nood is, maar door haar groep wordt ze dagelijks met de neus op de feiten gedrukt. “Het is ongelofelijk hoeveel gezinnen er hun kinderen niet kunnen geven wat ze zouden willen geven. Een verjaardagsfeestje organiseren zit er niet in en daar wou ik iets aan doen”, start Christel haar verhaal.

“Ondertussen kan ik rekenen op heel wat zelfstandige handelaars die schenkingen doen. Weet je dat er mensen uit Nieuwpoort met het openbaar vervoer komen en dan nog een eind moeten wandelen om een brood te komen halen, zodat ze hun kinderen boterhammen zouden kunnen meegeven naar school? Ongelofelijk toch in deze tijd! Ik heb maandverband gegeven aan een meisje van 11 jaar dat plots begon te menstrueren, maar de centen niet had om het nodige te kopen. Ik kan gelukkig ook op heel wat steun van de groepsleden rekenen.”

Christel schonk met Sinterklaas pakketten en snoep aan 150 kinderen en met Kerst namen twee groepsleden het initiatief om voor 60 mensen een volwaardige kerstmaaltijd te bereiden. Christel werkt nauw samen met de protestantse Bethelkerk in Lombardsijde, waar ze heel wat mensen in nood kan doorverwijzen. Het grote probleem momenteel is stockageruimte.

Propvol (tuin)huis

“Ik heb al heel wat mensen gecontacteerd, maar het is niet makkelijk om een ruimte te vinden om de voorraad, waaronder heel wat speelgoed in dozen, onder te brengen. Sommige groepsleden hebben voor een tijdelijke oplossing gezorgd, maar het zou ons enorm helpen moesten we een vaste stockageruimte kunnen hebben. Mijn eigen huis en het tuinhuis staan proppensvol”, geeft Christel mee.

(PB)