Christel (54) liep zware verwondingen op aan arm bij ongeluk op Mega Mindy jetski in Plopsaland

“Dit kon zoveel erger geweest zijn. Zeker als die jetski’s nog over hen zouden varen. Nu liep mama zware verwondingen op aan haar arm, die openscheurde. Maar zowel zij als mijn 4-jarig zoontje liepen een trauma op”, zegt Shanice, dochter van de 54-jarige Christel Heymans die maandag betrokken was bij het ongeluk op de Mega Mindy jetski in Plopsaland De Panne. Ze nemen de attractiebediener niets kwalijk.

Christel woont in Hofstade bij Aalst en genoot maandag samen met haar man en haar vierjarige kleinzoon M. van een dagje Plopsaland in een stralend lentezonnetje. Iets dat ze wel vaker doen, want ze gingen al meermaals naar het park.

Om 17 uur wilden Christel en M. nog een ritje maken op de Mega Mindy jetski’s, een attractie waarbij een kind en volwassen op de jetski aan een draagarm op het water worden rond geslingerd. “Ook dat hadden ze al meermaals gedaan en telkens was het een leuke rit”, zegt Christels dochter Shanice (27) uit Lede. “Maar deze keer ging het volledig verkeerd.”

Gevallen van platform

Christel en M. stonden immers klaar om in de jetski in te stappen, maar kregen de deur van het toestel niet open. “Ze stonden op het laatste stuk van het platform, maar konden niet instappen”, vertelt Shanice. “Ze riepen en deden daarop teken naar de attractiebediener die normaal ook nog de ronde komt doen om te kijken of iedereen veilig binnen zit. Maar dat gebeurde niet.”

“Tot hun grote verbazing werd de attractie gestart. De jetski’s schoven weg en door die beweging kon M. zich niet staande houden en viel in het water. Mijn mama wilde hem nog grijpen, maar sukkelde zo ook in het water. In dat water kreeg mijn mama een ijzeren staaf over zich waardoor haar arm openscheurde. Gelukkig zag een andere bezoeker alles, riep die naar de attractiebediener die alles meteen stillegde. Dit kon zoveel erger zijn. Wat als die jetski’s over hen zouden varen?”

Arm rondom gescheurd

Niettemin waren de gevolgen ernstig, dat bleek toen Christel en het jongetje uit het water werd gehaald. “Mama raakte zwaargewond aan haar arm. Die scheurde tussen haar elleboog en pols rondom open. Het gaat echt om een lelijke wonde. Het was zelfs zo diep dat het tot op haar pezen ging. Ze kreeg pijnstilling en in het ziekenhuis werd haar arm genaaid. Ze wilde zo snel mogelijk terug naar huis en maandagavond keerden ze allemaal terug. Mama is zelfstandig thuisverpleegster en zal wellicht enkele weken niet kunnen werken.”

“Uiteindelijk zal dat wel genezen. Maar mentaal heeft ze het véél lastiger. Ze neemt het zichzelf kwalijk alhoewel ze hier niks aan kan doen. Ook mijn zoontje is verdrietig en bang. Toch gaan ze zeker nog terugkeren naar Plopsaland, maar de jetski’s zullen ze niet meer op durven. Mama slaapt sinds de feiten amper en ziet de beelden de hele tijd voor zich. Ze krijgt bijstand van slachtofferhulp.”

Attractiebediener in shock

Na het ongeluk werden de jetski’s tot dinsdagmiddag gesloten voor onderzoek. Plopsaland liet weten dat er aan de attractie niks mankeert, maar dat een ‘menselijke fout’ aan de oorzaak van het ongeluk ligt. Dat voelt een beetje wrang voor de familie. “Het klopt”, zegt Shanice, “maar juister was geweest als ze meteen zeiden dat het niet de fout was van de bezoekers. Mama en mijn zoontje maakten geen fout. Plopsaland kon toch ook zeggen dat dit een vergetelheid of slordigheid was van de attractiebediener? Hij had moeten zien dat ze niet ingestapt waren. Maar mensen maken nu eenmaal fouten. We weten dat die man dit ook niet gewild heeft en dat hij in shock is. We nemen het hem niet kwalijk.”

De man van Christel keerde dinsdag terug voor een gesprek op vraag van Plopsaland. Daar nam het park volgens de familie de volledige schuld op zich, boden hun excuses aan en beloofden in te staan voor de vergoeding. De familie kreeg ook een gratis verblijf in het hotel met toegang tot het park aangeboden.

Plopsaland: “onderzoek loopt”

Plopsaland De Panne kan voorlopig niet verder reageren op het voorval. “Na onderzoek aan de attractie bleek dat er geen technisch defect was”, zegt Sofie Loy van Plopsaland. “De oorzaak van het ongeluk lag bij een menselijke fout. We kunnen hier niet meer over communiceren omdat het onderzoek nog steeds loopt. We hadden wel contact met het slachtoffer en hopen dat alles verder goed gaat met haar.” (JH)