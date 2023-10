Christa Ledoux maakt de beste hutsepot van Roeselare en mag zich dé smaakmaker noemen

Een jury onder leiding van chef Michael Decruw van D’Hofstee heeft zaterdag in de Keuken van Roeselare op De Munt de beste hutsepot van Roeselare gekozen. Van drie finalisten was Christa Ledoux uit Roeselare de beste.

Voorafgaand aan de Week van de Smaak hield Stad Roeselare een wedstrijd om hobbykoks uit te nodigen aan de slag te gaan met lokale ingrediënten om hun beste versie van hutsepot klaar te maken. Zaterdag was er de finale in de Keuken van Roeselare op De Munt. Petra Prinzie, Christa Ledoux en Lobke Van Immerseel waren de drie finalisten. Geert Fraeye en Fleur Verhulst waren ook geselecteerd voor de finale, maar zij moesten in laatste instantie forfait geven wegens ziekte.

Hoog niveau

De kandidaten kregen van twaalf uur ‘s middags tot vier uur tijd om hun hutsepot te bereiden. Meteen was duidelijk dat er op een heel hoog niveau werd gekookt. De jury van zes onder leiding van chef Michael Decruw van D’Hofstee had geen makkelijke taak. Ze hielden in hun beoordeling rekening met de presentatie van het gerecht, de smaak en het gebruik van regionale producten. Na veel proeven en overleggen kreeg Christa Ledoux de trofee van Smaakmaker #VANRSL 2023 overhandigd. Haar ‘oederwetse Roeseloarse utsepot’ met een moderne twist kon op meest bijval van de jury rekenen.

Grote hutsepotfestijn

Naast een trofee en cadeaubonnen ter waarde van 500 euro mag Christa in samenwerking met traiteur Vincent Impe haar hutsepot klaarmaken op het grote hutsepotfestijn op 5 november in het Huis van de Voeding. Een ticket, goed voor een portie hutsepot en een drankje, kost 20 euro (15 euro voor kinderen tot 12 jaar) en kan gekocht worden op www.visitroeselare.be/weekvandesmaak.