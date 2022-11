Chrissy (26) is sinds 2 jaar pleegouder van haar eigen broertje (10): “Ik blijf zijn zus, maar neem ook de taken als mama op mij”

Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 november is het de ‘Week van de Pleegzorg’. Bijna 350 Vlaamse frituren toveren tijdens een campagne hun zaak om tot pleegzorgfrituur, een initiatief van Pleegzorg Vlaanderen. Chrissy (26) is zelf frituuruitbater in Oostende en is tevens de pleegouder van haar eigen tienjarig broertje.

Chrissy De Reuse is medezaakvoerder, samen met Niko Geldhof, van Frituur Hazegras in Oostende. Ze is echter zoveel meer dan frituuruitbater: ze is ook de pleegmoeder van Christophe (fictieve naam). Op zich geen opmerkelijk feit, want er zijn heel veel pleegouders, ware het niet dat Christophe eigenlijk ook haar kleine broertje is. Reden te meer om in West-Vlaanderen een van de 57 frituren te zijn die dankzij Pleegzorg Vlaanderen gratis familiefrietjes schenkt aan pleeggezinnen tijdens de Week van de Pleegzorg.

Chrissy komt zelf uit een moeilijke gezinssituatie en laat nu net dat de reden zijn dat ze voor haar eigen broer wil zorgen die net als zij geen al te beste thuissituatie had. “Voor mij leek het vanzelfsprekend dat ik de zorg voor mijn broer op mij zou nemen”, vertelt Chrissy.

“Tijdens mijn jeugdjaren ben ik vooral opgegroeid in groep in een instelling, net omwille van de moeilijke thuissituatie toen. Hoe ik als pleegouder de taak op mij zou nemen om voor mijn broer te zorgen, leek me heel moeilijk om aan te beginnen. Ik wist niet waar te starten. Uiteindelijk kwam Pleegzorg op mijn pad en werd ik goed begeleid.”

Frietje eten samen met het gezin

Ondertussen is Christophe sinds september 2020 een deel van Chrissy’s gezin. “En dat loopt goed, ondanks mijn eigen drukke leven als zelfstandige”, zegt ze. “Hoe Christophe dat ervaart? Ik blijf natuurlijk zijn zus, al moet ik wel de taken op mij nemen die een moeder normaal op zich zou nemen. Hij heeft uiteraard veel vragen, ook over die moeilijke thuissituatie. Als het voor mij al niet gemakkelijk is, dan is dat zeker voor een tienjarig kind moeilijk. Daar moet ik als pleegouder een antwoord op kunnen bieden.”

“Ik help hem bij zijn huiswerk, ik stop hem in bed, en zorg ervoor dat hij niets tekort komt. In principe zijn dat niet de taken die je als zus moet uitvoeren, maar ik doe dat met veel liefde. Christophe blijft mijn broer, maar we zijn samen een gezin. Het is net omwille van mijn eigen situatie en die van Christophe, dat we wilden deelnemen met de frituur. Omdat we beseffen dat het niet altijd even gemakkelijk is en een frietje eten samen met het gezin is o zo belangrijk. Als wij dat gratis frietje kunnen geven, dan voelen we ons daar goed bij”, aldus Chrissy.

