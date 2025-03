Chris wandelt hele kustlijn af voor Kinderkankerdag: “Ik wil tonen dat er een leven is na kanker”

Chris Tahon (61) wandelt op 12 april de Belgische kust af om geld in te zamelen voor de Nationale Kinderkankerdag. Zelf kreeg ze in 2013 de diagnose van borstkanker. Ze is zelf dan wel kankervrij, maar blijft zich ondertussen nog altijd inzetten voor lotgenoten. Chris kreeg zelfs al de titel ‘Global Hero of Hope’ van Levensloop. “Ik wil tonen dat er een leven is na kanker.”

In Oostende is Chris Tahon een bekende figuur door haar vele hobby’s. Zo speelt ze onder meer mee in D’Ostendsche Revue en bij Nut en Vermaak. Je kan haar ook vinden bij de Melody Makers en ze ook nog eens vrijwilliger in het Zorghuis. Overdag zorgt ze bovendien ook nog eens voor vijf kindjes als onthaalouder. Als dat nog niet druk genoeg is, wandelt ze tussendoor heel wat kilometers bij elkaar. Ze kan de training wel gebruiken om binnenkort van De Panne richting Knokke-Heist te wandelen. Ze zamelt daarmee geld in voor de Nationale Kinderkankerdag in oktober.

In 2013 zag het leven van Chris er niet zo rooskleurig uit. “Ik heb toen de diagnose van borstkanker gekregen”, blikt ze terug. “Ik heb een operatie ondergaan, chemo en bestralingen gekregen. In dat eerste jaar kwam ik via het ziekenhuis in contact met Levensloop. Dat is een evenement van de Stichting Tegen Kanker, waarbij in verschillende steden 24 uur aan een stuk gewandeld wordt om solidariteit te tonen met mensen die kanker hebben. Het evenement is overgewaaid vanuit Amerika”, vertelt Chris. “Ik vond dat zo tof. In het eerste jaar deed ik mee in het team van het ziekenhuis. Ik kon maar enkele uren meedoen, want ik was dan nog in behandeling. In 2015 ben ik begonnen met mijn eigen team, de bende van de Oostendse Chris.”

Wandelen langs kust

Tussendoor deed Chris ook andere acties. “Vijf jaar na mijn chemo wilde ik graag eens iets speciaal doen en ben ik van Oostende naar Koksijde gewandeld. Dat was om te vieren dat ik al vijf jaar kankervrij was. Zo is het beginnen groeien en ben ik steeds meer gaan stappen. In 2022 heb ik elke dag gewandeld, het hele jaar door. Het doel was om 2022 kilometer te wandelen en evenveel centen op te halen, maar het werd het dubbele.”

Ze wandelde ook al eens een deel van de kustlijn af. “Ik deed dat met een vriendin. Zij was gestart in Knokke en en ik in De Panne en we hebben elkaar ontmoet op de Oosteroever. Ik wilde dat ooit nog eens opnieuw doen. Voor mijn vriendin lukt het niet meer om zo ver te wandelen en daarom zal ik het nu alleen doen. Ik start in De Panne om 6 uur ‘s morgens en ik hoop tegen 22 uur ‘s avonds in Knokke-Heist aan te komen.”

Wafels

Met deze dag wil Chris geld inzamelen voor de Kinderkankerdag. Ze is al een half jaar bezig met de verkoop van wafels en balpennen. “Ik ben bekend voor mijn wafels”, lacht Chris. “Ik bak om de zoveel weken wafels. Mensen kunnen die bestellen via Facebook. Er zijn ook mensen die gewoon sponsoren.”

De Oostendse hoopt om in totaal zeker 3.000 euro binnen te halen. “Ik wandel in april, maar de dag gaat door in oktober. Ondertussen blijft de inzamelactie doorlopen. Ik zit nu al op 2.700 euro, dus ik denk wel dat ik het streefdoel zal halen.”

Hero of Hope

Chris zet zich ondertussen al jarenlang in voor mensen met kanker en Levensloop. Ze kreeg daardoor de titel van ‘Global Hero of Hope’. “De Stichting tegen Kanker heeft mij voorgedragen bij de mensen van Levensloop in Amerika. In België zijn er in totaal 14 mensen die deze titel hebben gekregen, wereldwijd zijn er dat 360. Elke drie maanden komen we samen via Zoom om verhalen uit te wisselen. Het is leuk dat je op die manier contact hebt met mensen uit de hele wereld. Levensloop is een microbe die in je bloed kruipt. Als je eenmaal een Levensloop meemaakt, dan ben je daardoor gebeten. Als Global Hero neem ik deel aan een zestal Levenslopen in België. Je bent immers een soort ambassadeur van de stichting en een aanspreekpunt voor de vechters. Dat zijn de mensen die nu een kankerbehandeling ondergaan of kanker hebben.”

Als ervaringsdeskundige wil Chris zoveel mogelijk mensen een hart onder de riem steken. “Ik heb het ook meegemaakt en wil tonen dat er een leven is na kanker. Chris staat dan wel positief in het leven, maar ze ondervindt nog altijd de gevolgen van haar ziekte. “Je blijft levenslang de gevolgen dragen van de behandeling. Mijn gewrichten zijn bijvoorbeeld kapot, maar als je stil blijft zitten, wordt het alleen maar erger. Ik ben beginnen bewegen en ik voel me daar goed bij.”