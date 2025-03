Chris Seynaeve begonnen aan vierde etappe van zwaarste ultramarathon, maar ervaart klein dipje: “Het is immens zwaar”

Vier dagen na de start van de Horror Stage van de 6633 Arctic Ultra, de zwaarste ultramarathon ter wereld, heeft Chris Seynaeve (44) de derde etappe met succes afgelegd. Intussen is de Izegemnaar na enkele uren welverdiende slaap aan de vierde etappe begonnen. In een kleine update laat Chris weten dat het niet zo vlot gaat als dat hij zelf zou willen.

Er doen momenteel nog zeven van de tien deelnemers mee aan de Horror Stage. De drie anderen moesten reeds opgeven, maar Chris doet nog steeds mee. Op dit moment heeft hij al ruim vijftien uur gestapt over de Canadese ijsvlaktes. Zaterdagavond onze tijd kwam hij aan in Fort McPherson en had hij reeds tweehonderd kilometer in de benen.

Moeilijk moment

In een filmpje dat hij online plaatste, gaf hij een kleine stand van zaken. “Het gaat allemaal goed, maar niet zo goed als vorig jaar”, klinkt het. “Het is veel zwaarder. Ik heb mijn vrouw gebeld en op dit moment heb ik het heel lastig. Al mijn vet dat ik opgespaard had, heb ik reeds verbrand. Ik kan me niet meer opwarmen, krijg geen eten meer binnen en begin ondervoed te raken. Ik ga nu zeven uur slapen en dan ga ik vannacht starten aan de volgende etappe. Het zal over een plat stuk ijs zijn. Ik twijfel er aan of het zal lukken, want ik moet de komende drie dagen tweehonderd kilometer afleggen. Ik ga proberen, maar kan niets beloven, want het is immens zwaar. In het begin kon ik nog mee met de top, maar nu ga ik het niet meer proberen. Maar ik wil iedereen thuis zeker bedanken voor de steun.”

Chris is intussen gestart aan de vierde etappe en is momenteel de voorlaatste in de race. Hopelijk bracht de nacht hem wat goede rust zodat hij zijn avontuur kan voortzetten.