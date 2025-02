Chris Seynaeve (44) voltooit in twaalf uur eerste etappe van Arctic Ultra Horror Stage

Izegemnaar Chris Seynaeve (44) heeft met succes de eerste etappe van de Horror Stage van de Arctic Ultra, de zwaarste ultramarathon ter wereld, afgelegd.

Chris begon donderdagavond onze tijd in barre omstandigheden van -35 graden aan een trektocht van ruim 600 kilometer richting het uiterste noorden van Canada. Chris was in de dagen voor de eerste etappe nog wat ziekjes, maar een bezoek aan de huisarts en wat extra medicijnen lapten hem net op tijd op. Donderdag stond hij dan ook met voldoende zelfvertrouwen aan de start. “Het is hier momenteel 34 graden onder nul en er staat een hele felle wind”, liet hij in een laatste filmpje net voor de start weten. “Maar het is gestopt met sneeuwen en dat betekent dat de start kan doorgaan. Wagens mogen de weg niet op, maar wij krijgen als deelnemer wel de kans om te starten. Ik ben er helemaal klaar voor”, klonk het overtuigd.

De eerste etappe tussen Eagle Plains en Sheep Creek heeft hij intussen met succes voltooid. Het ging om een traject van 64 kilometer. Volgens de online tracker die om de tien minuten een update geeft, deed hij twaalf uur over het traject en rustte hij onderweg 23 minuten. Chris kwam intussen aan op het checkpoint, samen met vier andere deelnemers. De organisatie staat er paraat met een tent en houtkachel.

Rustmomenten

Volgens de planning zal Chris er nu enkele uren slapen om dan weer te vertrekken naar het volgende checkpoint. “Bij de eerste checkpoints neemt hij telkens drie uur slaap en één uur om op te warmen en te eten”, vertelt zijn woordvoerster Tinne Seys. “Op die manier zal hij bij de volgende checkpoints telkens wat meer rust kunnen nemen. Zo kan hij een marge van 48 uur inbouwen en zal hij dus wat eerder aan de finish kunnen raken.”

De tweede etappe wordt meteen een pittig stuk van 77 kilometer dat Chris naar James Creek moet brengen.