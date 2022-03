Chris Mullie van Barias in Roeselare pakt uit met boek over inpakken

‘Ingepakt smaakt lekker’ is een uniek boek van de hand van Chris Mullie, ceo en stichter van verpakkingsbedrijf Barias. “Ik wil onze klanten en ook de consumenten het verhaal van de verpakking van al hun aankopen vertellen.”

Ingrediënten: 13.301 woorden, 35 procent kennis, 20 procent visie, 5 procent humor en 40 procent ondernemersverhaal. Zo staat het op de verpakking van het boek van Chris Mullie. Jawel, op de verpakking van een boek. “Ik vond dit een leuk gegeven om mijn boek in voedingsverpakking op de markt te brengen want dit is nu eenmaal wat wij doen bij Barias. Het boekje is dus onbeperkt houdbaar en bij voorkeur te bewaren in de boekenkast”, lacht Chris Mullie.

Chris Mullie groeide op in een landbouwbedrijf en passie voor voeding was er een evidentie. Eigengereid creëerde hij een niche in het verpakken van voeding. Barias levert verpakkingsdiensten en knowhow aan de agrovoedingsindustrie wereldwijd. In 2021 werd Barias verkozen tot West-Vlaamse KMO van het jaar. Een mooie beloning na een moeilijke periode. In 2009 legde een zware brand het hele bedrijf in de as.

“Alles wat de consument tegenwoordig in huis haalt is verpakt. Het verhaal achter die verpakking en de verpakkingsindustrie is vaak minder gekend en toch zo belangrijk. Ik vind dat de gebruiker moet weten hoe de verpakking van zijn producten wordt gemaakt, wat de regelgeving is, hoe wij als verpakkingsbedrijf duurzaam bezig zijn. Maar ook de bedrijven die met ons samenwerken hoop ik met dit boekje te inspireren. Ik stelde vast dat consumenten maar ook mensen uit mijn onmiddellijke omgeving, amper kunnen inschatten hoeveel kennis, techniek en organisatie er bij dit proces komt kijken.”

Kritische consument

“Het is voorts een sector in volle beweging. De consument is kritischer geworden. Zo drijven we stilaan weg van folieverpakking richting meer karton. En het is steeds duidelijker dat wij als bedrijf niet op een eiland zitten. Cocreatie wordt de norm en is dat al bij Barias.”

“Ingepakt smaakt lekker is niet dik en bovenal leuk om te lezen. Omdat niet iedereen een fanatieke lezer is en het onderwerp ook niet evident is, werd het opgebouwd uit behapbare en fijn geïllustreerde rubrieken. Daarnaast deed ik een beroep op een aantal gastauteurs en cartoonist Lectrr. Pieter Aquarius, Freddy Bekaert, Koen Dejonckheere, Herwig Dejonghe, Joke Vandepitte, Liesbeth Jacxsens, Piet Vanthemse en Antoon Wallaeys verzorgden een bijdrage. Ook de burgemeesters Kris Declercq en Francesco Vanderjeugd schreven mee. Ons bedrijf staat op de grens tussen hun gemeenten. Ik ben ook blij dat ik Goedele Liekens als VN-ambassadrice, die veel bezig is met duurzaamheid, kon strikken.”

Bijzondere ervaring

“Het was een bijzondere ervaring om dit boek te schrijven. Wij zijn als ondernemers gewoon om steeds vooruit te kijken. Dit boekje gaf mij de kans om ook eens terug te blikken op de evolutie van de verpakkingswereld en van ons bedrijf.”

“Ik ben trouwens erg benieuwd naar het nasmaakje dat mijn boek bij de lezers zal nalaten. Daarom eindig ik ook het boekje met mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres. Reacties en inspiraties zijn meer dan welkom”, besluit Chris Mullie.